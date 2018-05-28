الرئيسية أخبار عربية البرلمان العراقى يعقد جلسة استثنائية بنصاب مكتمل الإثنين، 28 مايو 2018 05:55 م البرلمان العراقى كتب أيمن رمضان إضافة تعليق أفادت فضائية العربية، فى نبأ عاجل لها نقلاً عن مراسلها، أن البرلمان العراقى يعقد جلسة استثنائية بنصاب مكتمل. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. برلمانى عراقى: ليس لدينا "فيتو" على أى مرشح لرئاسة الوزراء مبعوث الرئيس الأمريكى يطالب الأحزاب الكردية بعدم مقاطعة البرلمان العراقى البرلمان العراقى يوجه مفوضية الانتخابات باتخاذ وسائل الثقة بالعملية الانتخابية البرلمان العراقى اخبار العراق حرب العراق برلمانات سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟ لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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