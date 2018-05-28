الاتحاد الأوروبى يمدد العقوبات المفروضة على سوريا عاما

بروكسل ( أ ش أ )

أعلن الاتحاد الأوروبى اليوم الاثنين، تمديد العقوبات المفروضة على سوريا سنة إضافية وفق مقتضيات التشريعات الأوروبية.

وأكد الاتحاد الأوروبى - فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية، تمسكه بالبحث عن حل سياسى دائم للنزاع فى سوريا على أساس القرار 2254 وبيان جنيف 2012 ، مشددا على أنه لا وجود لحل عسكرى للنزاع ودعم بقوة الجهود التى يبذلها المبعوث الدولى إلى سوريا والحوار بين أطراف النزاع فى جنيف .

يشار أن العقوبات الأوروبية تستهدف 259 مسؤولا و67 كيانا اقتصاديا .. وكان هناك إجراء عقابى فى شهر مارس الماضى 4 مسؤولين سوريين، يعتقد الاتحاد بضلوعهم فى جرائم استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وتشمل العقوبات حظر دخول تراب الاتحاد الأوروبى وتجميد الأصول ، وضمَّت بصفة عامة حظر مبيعات النفط ومشتقاته، وفرض قيود على بعض الاستثمارات وتجميد أصول البنك المركزى السوري، وحظر تزويد سوريا بالعتاد الذى قد يستخدم فى قمع المدنيين ومراقبة الإنترنت وشبكات التواصل.