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الإثنين، 28 مايو 2018 05:25 م
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الاتحاد الأوروبى يتجه لحظر منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد

الإثنين، 28 مايو 2018 04:55 م
الاتحاد الأوروبى يتجه لحظر منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد الاتحاد الأوروبى
بروكسل (رويترز)
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اقترحت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، حظر المنتجات البلاستيكية التى تستخدم مرة واحدة مثل الأعواد القطنية وشفاطات المشروبات وإلقاء عبء التخلص من النفايات على المصنعين فى محاولة للحد من القمامة الملقاة فى البحر.

وينص الاقتراح على حظر المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التى تتوافر لها بدائل جاهزة واستبدالها بمواد أكثر استدامة ولا تضر البيئة.

ويلزم المقترح دول الاتحاد الأوروبى بجمع 90 % من زجاجات المياه البلاستيكية التى تستخدم مرة واحدة بحلول عام 2025 كما يلزم المنتجين بالمساعدة فى تغطية تكاليف التنظيف وإدارة المخلفات.

وقال فرانس تيمرمانس نائب رئيس المفوضية "تمثل مخلفات البلاستيك مشكلة كبيرة دون شك ويتعين على الأوروبيين العمل معا لمعالجة هذه المشكلة لأن النفايات البلاستيكية ينتهى بها الحال إما فى هوائنا أو فى تربتنا أو فى محيطاتنا أو فى طعامنا".

وأصبح البلاستيك المتراكم فى محيطات العالم مشكلة ضخمة تتعلق بسياسات الحكومات إذ يحذر العلماء من أثره على السلسلة الغذائية.

وتفيد تقديرات وردت فى بحث نشرته دورية (ساينتيفيك ريبورتس) على الإنترنت بأن 79 ألف طن مترى من القمامة البلاستيكية، 1.8 تريليون قطعة، تكدست فى المحيط الهادى.

وفى وقت سابق هذا العام قالت بريطانيا كذلك إنها تعتزم حظر بيع الشفاطات البلاستيكية وغيرها من المنتجات ذات الاستخدام الواحد.

ويحتاج اقتراح المفوضية لموافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين وقالت المفوضية إنها تأمل أن تجرى الموافقة عليه قبل الانتخابات الأوروبية المقررة فى مايو 2019.

 


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