الاتحاد الأوروبى: نرغب فى الحفاظ على استمرارية الاتفاق النووى الإيرانى

بروكسل (أ ش أ)

أعرب وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عن رغبتهم فى الحفاظ على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للاتحاد، وذلك فى ضوء انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى الإيرانى، إلى جانب رغبة واشنطن فى فرض عقوبات صارمة على طهران.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى - حسبما ذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين - "لا أحد يعتقد أن الأمر سيكون اختبارا سهلا، ولكننا عازمون على القيام به، حيث أعلنت القوى الأوروبية وطهران الالتزام بالعمل سويا على استمرارية الاتفاق بعدما انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية منه مطلع الشهر الجاري".

وشددت موجيرينى على ما ورد فى أحدث التقارير التى نشرتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والذى أفاد بأن إيران ملتزمة بالبقاء فى مستوى أقل من المستوى الأقصى لتخصيب مادة اليورانيوم لاستخدام الطاقة النووية فى أغراض غير سلمية، وأن إيران تبدو منفذة لكافة الالتزامات الأخرى التى ينص عليها الاتفاق.

يذكر أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان قد اتهم النظام الإيرانى بأنه المسئول الأول عن تغذية النزاعات فى المنطقة والعالم، مؤكدا أن إيران تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار الدولى بسبب تمويل الإرهاب.