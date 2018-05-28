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الإفريقى للتصدير والاستيراد ينظم مؤتمرا لمناقشة تحديات التجارة مع إفريقيا

الإثنين، 28 مايو 2018 01:22 م
الإفريقى للتصدير والاستيراد ينظم مؤتمرا لمناقشة تحديات التجارة مع إفريقيا بانديكت أوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد
كتب : عبد الحليم سالم
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ينظم البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد "افريكسيمبنك" مؤتمرا لعرض تطورات معرض التجارة البينية الافريقية (IATF2018) ومناقشة تحديات التجارة المصرية الإفريقية وذلك يوم الخميس الموافق 31 مايو 2018 بمركز مؤتمرات المنارة الدولى.
 
 ويتضمن اللقاء عقد مؤتمر صحفى وجلسة نقاشية تحت عنوان"نحو استراتيجية لتعميق التبادل التجارى بين مصر وافريقيا" والتى يتحدث فيها اوليوسجن اوبسنجو رئيس المجلس الاستشارى لمعرض التجارة البينية الإفريقية و الدكتور بانديكيت اوراما رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ووزير التجارة والصناعة المصرى المهندس طارق قابيل، إلى جانب متحدثين عن القطاع الخاص. 
 
ويستعرض المؤتمر أهم تطورات عقد معرض التجارة البينية الافريقية المقرر أن تستضيفه مصر فى الفترة من 11-17 ديسمبر 2018 بالتعاون مع الإتحاد الإفريقى وهيئة تنمية الصادرات ممثلة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية. 
 
ويبحث المؤتمر تحديات التجارة البينية الإفريقية ويناقش كيفية سد الفجوة المعلوماتية حول البيانات الخاصة بالتجارة البينية ومعلومات الشركات والمؤسسات العاملة فى هذا المجال وكذلك البيانات الخاصة بالأسواق والسلع ،كما يتناول المؤتمر تحديات منطقة التجارة الحرة الإفريقية وعمليات تمويل وتسهيل خطوط التجارة البينية الافريقية وتحديات نظم المدفوعات والتسويات والمشاكل التى تواجها واقتراح الحلول الممكنه لمعالجتها. 
 
 ومتحدثا عن معرض التجارة البينية الإفريقية، قال الدكتور بانديكت أوراما، رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد  (افريكسيمبنك): "أن  معرض التجارة البينية الإفريقية الذى سيعقد بالقاهرة فى 11 ديسمبر المقبل يعتبر أكبر معرض تجارى فى القارة وأول حدث بهذا الحجم يتم تنظيمه منذ عقود ، ويعمل هذا المعرض  على سد الفجوة الهائلة فى المعلومات التجارية كما يستهدف الربط بين اللاعبين الرئيسيين في الفضاء التجارى للقارة ويحدد فرص الاستثمار فى السوق ."
 
ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من كبار المسؤليين بعدد من الدول الإفريقية وممثلين عن الشركات التجارية ورجال الأعمال بمصر والعديد من دول القارة .
 
 

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