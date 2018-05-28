video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 05:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الأموال العامة تضبط أفريقي يستولي على أموال المصريين عبر الانترنت

الإثنين، 28 مايو 2018 02:43 م
الأموال العامة تضبط أفريقي يستولي على أموال المصريين عبر الانترنت المتهم
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص أفريقى لنصبه على المواطنين عبر شبكة الإنترنت والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.
 
تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من المواطن "جميل.ف" صاحب مصنع طوب بكفر الشيخ، بتعرفه على سيدة من خلال موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك "وزعمت له امتلاكها صندوق بداخله عشرة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى، وترغب فى إستثمارها بالبلاد بطريقة غير مشروعة وأن تلك الدولارات مغطاة بمادة سوداء، وطلبت منه  2200 دولار أمريكى لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة.
 
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ، بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بإسم وصورة إحدى السيدات ، ثم قام بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية الخادعة ، وهو أسلوب إجرامى معروف دوليا بإسم (PHISHING) زاعماً أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية سيتم إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها ، ويرغب فى استثمـــارها بالبلاد بعد إزالة المادة الســــوداء المغطاه بها والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية غالية الثمن وطلب منه 2200 دولار أمريكى  كرسوم لاستلام الحقيبة التى بداخلها الأموال وشراء بعض المحاليل الكيميائية لإزالة المادة السوداء التى عليها.
 
وعقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة المعدة بقصر النيل تم ضبط المتهم أثناء لقائه مع المبلغ، وعــثر بــحوزته على هاتف محمول وبداخلة الشريحة التى يستخدمها فى التواصل مع ضحاياه ، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط و البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من الرسائل الإلكترونية الخادعة منتحلاً اسم إحدى السيدات تفيد إمتلاكه لأموال طائلة بالدولار الأمريكى ويرغب فى استثمارها بالبلاد والعديد من عناوين البريد الإلكترونى التى يقوم باستهدافها بتلك الرسائل الخادعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط نصابا استولى على أموال الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

هيئة المساحة: خريطة موحدة لمشروعات الدولة منعا لإهدار المال العام

الداخلية

نصب

النصب الالكتروني

توليد الدولارات

اخبار الحوادث

الافارقة




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة