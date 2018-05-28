الأموال العامة تضبط أفريقي يستولي على أموال المصريين عبر الانترنت

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط شخص أفريقى لنصبه على المواطنين عبر شبكة الإنترنت والإستيلاء على أموالهم، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

تلقت مباحث الأموال العامة بلاغاً من المواطن "جميل.ف" صاحب مصنع طوب بكفر الشيخ، بتعرفه على سيدة من خلال موقع التواصل الإجتماعى "الفيس بوك "وزعمت له امتلاكها صندوق بداخله عشرة ملايين وخمسمائة ألف دولار أمريكى، وترغب فى إستثمارها بالبلاد بطريقة غير مشروعة وأن تلك الدولارات مغطاة بمادة سوداء، وطلبت منه 2200 دولار أمريكى لشراء محاليل كيميائية لإزالة المادة السوداء وتحويل الأوراق إلى دولارات صحيحة.

وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية ، بإنشاء صفحة وهمية على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " بإسم وصورة إحدى السيدات ، ثم قام بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية الخادعة ، وهو أسلوب إجرامى معروف دوليا بإسم (PHISHING) زاعماً أن لديه ملايين الدولارات الأمريكية سيتم إدخالها للبلاد بطريقة غير مشروعة بعد تغطيتها بمادة سوداء لإخفاء ماهيتها ، ويرغب فى استثمـــارها بالبلاد بعد إزالة المادة الســــوداء المغطاه بها والتى تحتاج إلى بعض المواد الكيميائية غالية الثمن وطلب منه 2200 دولار أمريكى كرسوم لاستلام الحقيبة التى بداخلها الأموال وشراء بعض المحاليل الكيميائية لإزالة المادة السوداء التى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات وفى أحد الأكمنة المعدة بقصر النيل تم ضبط المتهم أثناء لقائه مع المبلغ، وعــثر بــحوزته على هاتف محمول وبداخلة الشريحة التى يستخدمها فى التواصل مع ضحاياه ، وبفحص الهاتف المحمول المضبوط و البريد الإلكترونى الخاص بالمتهم تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحتوى على العديد من الرسائل الإلكترونية الخادعة منتحلاً اسم إحدى السيدات تفيد إمتلاكه لأموال طائلة بالدولار الأمريكى ويرغب فى استثمارها بالبلاد والعديد من عناوين البريد الإلكترونى التى يقوم باستهدافها بتلك الرسائل الخادعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.