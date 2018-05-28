video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 05:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية فى جمهورية أفريقيا الوسطى

الإثنين، 28 مايو 2018 03:58 م
الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة الإنسانية فى جمهورية أفريقيا الوسطى الأمم المتحدة
جنيف (أ ش أ)
إضافة تعليق

حذرت منسقة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية فى جمهورية أفريقيا الوسطى نجاة رشدى من أن الأزمة الإنسانية التى تعانى منها أفريقيا الوسطى منذ خمس سنوات تتفاقم لتشمل كافة أنحاء البلاد.

وقالت المنسقة الأممية - خلال مؤتمر صحفى بجنيف اليوم الاثنين، "إن تجدد العنف قد أثر على مناطق كانت مستقرة نسبيا وكانت تشهد بدايات مشاريع تجريبية للانتعاش بعد انتهاء الصراع، ولاسيما فى شمال ووسط البلاد.. لافتة إلى أن الاحتياجات الإنسانية فى أفريقيا الوسطى تتزايد، فى حين أن مستوى التمويل المتوفر لخطة الاستجابة لا يسمح بتغطية الاحتياجات التى تم تحديدها لحوإلى 1.9 مليون شخص هناك يعتمدون على المساعدات الانسانية من أجل البقاء".

وأشارت إلى أن ما وصل من تمويل لخطة الاستجابة بلغ 66.7 مليون دولار فقط من أصل 515.6 مليون دولار مطلوبة، وهو ما يعنى أن الخطة تم تمويلها حتى الأن بنسبة 13% فقط، موضحة أنه مع عدم كفاية الموارد لتقديم المساعدة الإنسانية بالكم الكافى فإن بعض الحالات سيتم تخفيض الحصص الغذائية لها.

كما لفتت إلى أن مستقبل أجيال بالكامل فى جمهورية أفريقيا الوسطى سوف يتعرض للدمار بعد سنوات من عدم الوصول إلى التعليم، إضافة إلى أن الآلاف من الأطفال هناك سيموتون خلال السنوات الخمس الأولى من حياتهم.

وبينت مسؤولة الأمم المتحدة إلى أن عددا متزايدا من المدنيين فى جمهورية أفريقيا الوسطى يلجأون حاليا إلى مناطق بعيدة ونائية وبما يزيد من التحدى المتمثل فى الوصول إلى أشد الفئات ضعفا، كما أنه فى شهر أبريل الماضى كان عدد النازحين قد بلغ حوإلى 670 ألف شخص، وبلغ عدد من لجأوا إلى دول مجاورة حوإلى 582 ألفا، بما يعنى أن أكثر من 1.2 مليونا من سكان أفريقيا الوسطى أى أكثر من واحد من كل أربعة بات إما نازحا أو لاجئا فى دولة مجاورة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الهند: نلتزم بعقوبات الأمم المتحدة وليس العقوبات الأمريكية الأحادية على إيران

مسلحون يغلقون مقر بعثة الأمم المتحدة فى العاصمة الليبية طرابلس

الامم المتحده

افريقيا الوسطى

اخبار الامم المتحده

اخبار افريقيا الوسطى

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة