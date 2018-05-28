الأفرواسيوى للتأمين: تغييرات مجلس القابضة للتأمين تدعم طرح الشركات بالبورصة

كتب : حسام الشقويرى

أكد الدكتور عادل منير أمين الاتحاد الأفرواسيوى للتأمين ، أن التغييرات التى تمت بمجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، سوف تدعم بشكل كبير برنامج طرح الشركات بالبورصة نظرا لما تضمنته من تعيين قيادات عاملة بمجال الاستثمارات المالية والقانون الدولى وقطاع المخاطر، والتى سوف تعمل على تطبيق المعايير الخاصة بعمليات ما قبل الطرح.

وأضاف منير فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الضرورى فى الوقت الحالى النظر فى القوانين المنظمة لأعمال شركات القطاع العام ومنها القابضة للتأمين، التى تقيدها بلوائح ترقيات وتعيين بالأقدمية وأسلوب مكافآت بعيد عن الأداء ، مما يجعل أسلوب عملها أقل كفاءة وحركة ونمو وتطوير من الشركات المنافسة خاصة بسوق التأمين، ولنراجع متوسطات نمو القطاع الخاص والعام وحجم رؤوس الأموال وعائدها وخدمة وثقه العملاء فيها.