ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الانتحارية فى نيجيريا إلى 5 قتلى و5 مصابين

أبوجا (أ ش أ)

قتل 5 أشخاص، وأصيب 5 آخرون شمال شرق نيجيريا، وذلك إثر اعتداءين انتحاريين نفذتهما امرأتان يشتبه بانتمائهما إلى جماعة "بوكو حرام" المتطرفة.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين، أن تفجيرا وقع داخل منزل، والثانى بالقرب من مسجد فى منطقة (ماشاماري) فى (كوندوغا) الواقعة على مسافة 35 كيلومترا جنوب غرب مايدوغورى عاصمة ولاية (بورنو)، قد أسفرا عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

يذكر أن الصراع الذى استمر 9 سنوات بين الحكومة النيجيرية وجماعة "بوكو حرام"، أسفر عن نزوح نحو 6ر2 مليون شخص فى نيجيريا.