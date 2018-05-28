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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات و820 مليون جنيه قيمة التداول

الإثنين، 28 مايو 2018 01:53 م
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام التعاملات و820 مليون جنيه قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 949.534 مليار جنيه.
 
وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 820 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.03%، والعرب على 16.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.95%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 523 ألف جنيه، 44.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 19.2  مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2902 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 853 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.

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