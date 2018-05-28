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الإثنين، 28 مايو 2018 03:24 م
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إحالة متهم لفضيلة المفتى لقتله زوجته وأطفاله بالإسكندرية

الإثنين، 28 مايو 2018 02:21 م
إحالة متهم لفضيلة المفتى لقتله زوجته وأطفاله بالإسكندرية مجمع محاكم الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود طه سالم، إحالة أوراق متهم لمفتى الديار المصرية، بعد قتله زوجته وأبنائه أثناء نومهم، صدر الحكم بعضوية المستشارين خالد نصار، وأحمد التركي، وأمانة سر أحمد عيسى.

ترجع أحداث القضية رقم 11064 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، والمسجلة برقم 1178 كلي شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاًرا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بقيام "محمد .ك"  بقتل زوجته "جهاد. ي" وأبنائه "نير" و"آسر" بعزبة القلعة العوايد دائرة قسم شرطة الرمل ثان.

وكشفت تحريات قسم ثان الرمل أن المتهم أحكم قبضته على عنق زوجته في أثناء نومها فخنقها قاصدا قتلها، وبعد ذلك أغلق الغرفة على ابنه "نير" وعزم النية على قتله فوضع سلك كهرباء حول عنقه وجذبه بقوه فخنقه حتى فارق الحياة، وبعض ذلك قام بقتل ابنه "آسر" بلف سلك كهرباء على عنقه وضغط عليه حتى فارق الحياة.

قبض على المتهم وبالعرض على النيابة العامة أقر بوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، فقررت النيابة إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية ومنها إلى مفتي الديار المصرية وحددت جلسة 26 يونيو للنطق بالحكم.

 


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