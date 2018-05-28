أهم 10 بوستات.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

كتبت – شرويت ماهر

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1-

إمارة تصفية القضية.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

2- المخرج معتز التونى يهنئ صناع فيلم "ليلة هنا وسرور"

3- المتحدث باسم الخارجية: رئيس الجابون يطمئن على الحالة الصحية لمحمد صلاح





4- رئيس سموحة: إصابة محمد صلاح المتعمدة تذكرنى باغتيال الاميرة ديانا





5- هالة صدقى عن محمد صلاح: مثال واضح للرياضى المشرف ذى الأخلاق الرفيعة





6- أحلام تطلق متجرها " بوتيكى" الإلكترونى





7- جميلات "ليالى أوجينى" فى كواليس التصوير





8- نبيل الحلفاوى " صلاح هيلحق المونديال بعون الله بعزيمته القوية"





9- دومينيك حورانى تنشر صورتها بصحبة أبنتها وتعلق: أميرتى وكل عالمى





10. الننى مازحا :تريزيجيه عميق حتى في الصور