أهم 10 بوستات.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:
1-إمارة تصفية القضية.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل
اختطاف #غزة.. خطة #تميم العار— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) May 28, 2018
القناة العاشرة الإسرائيلية تكشف مخطط ذميم الذليل: يعمل على إحباط أي محاولة لعودة الهدوء في غزة
وقدم عرضا لحكومة #إسرائيل لإقصاء #مصر من ملف المصالحة#قطريليكس#قطر_تنتحر#الدوحة_المفضوحة#قطر_عراب_الفوضى#قطر_تمول_الإرهاب pic.twitter.com/SEAnM1u9Ab
2- المخرج معتز التونى يهنئ صناع فيلم "ليلة هنا وسرور"
3- المتحدث باسم الخارجية: رئيس الجابون يطمئن على الحالة الصحية لمحمد صلاح
4- رئيس سموحة: إصابة محمد صلاح المتعمدة تذكرنى باغتيال الاميرة ديانا
5- هالة صدقى عن محمد صلاح: مثال واضح للرياضى المشرف ذى الأخلاق الرفيعة
6- أحلام تطلق متجرها " بوتيكى" الإلكترونى
7- جميلات "ليالى أوجينى" فى كواليس التصوير
8- نبيل الحلفاوى " صلاح هيلحق المونديال بعون الله بعزيمته القوية"
9- دومينيك حورانى تنشر صورتها بصحبة أبنتها وتعلق: أميرتى وكل عالمى
10. الننى مازحا :تريزيجيه عميق حتى في الصور
الننى
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