video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 08:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

إمارة تصفية القضية..

أهم 10 بوستات.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

الإثنين، 28 مايو 2018 07:00 م
أهم 10 بوستات.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل تميم
كتبت – شرويت ماهر
إضافة تعليق

تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الإثنين، ونرصدها لكم فى أهم 10 بوستات:

1-

إمارة تصفية القضية.. قطريليكس: الدوحة تعزل غزة وتدفعها لقبول شروط إسرائيل

 

 

 

2- المخرج معتز التونى يهنئ صناع فيلم "ليلة هنا وسرور"

معتز التونى

 

 

3- المتحدث باسم الخارجية: رئيس الجابون يطمئن على الحالة الصحية لمحمد صلاح

المتحدث
 

 

4- رئيس سموحة: إصابة محمد صلاح المتعمدة تذكرنى باغتيال الاميرة ديانا

27943-فرج-عامر-عبر-تويتر
 

 

5- هالة صدقى عن محمد صلاح: مثال واضح للرياضى المشرف ذى الأخلاق الرفيعة

26832-هالة-صدقى
 
 
 

6- أحلام تطلق متجرها " بوتيكى" الإلكترونى

احلام
 

7- جميلات "ليالى أوجينى" فى كواليس التصوير

اوجينى
 

8- نبيل الحلفاوى " صلاح هيلحق المونديال بعون الله بعزيمته القوية"

نبيل
 

9- دومينيك حورانى تنشر صورتها بصحبة أبنتها وتعلق: أميرتى وكل عالمى

دومينيك
 

 

10. الننى مازحا :تريزيجيه عميق حتى في الصور

الننى
الننى

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهم 10 بوستات.. المصريون يصبون غضبهم على راموس بعد تعمده إصابة صلاح

بوستات

سوشيال ميديا

تميم

قطر

محمد صلاح

نبيل الحلفاوى

هالة صدقى




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة