أسعار العملات اليوم الإثنين 28-5-2018 واستمرار ارتفاع الدولار

كتبت - هبة حسام

ارتفعت أسعار العملات بشكل جماعى خلال تعاملات، اليوم الإثنين 28- 5- 2018، وذلك بعد التباين التى سجلته فى تعاملات الأمس، بين التراجع والارتفاع، وجاء سعر الدولار والريال السعودى من العملات التى واصلت ارتفاعها اليوم، بينما جاء ارتفاع باقى العملات اليوم بعد تراجع سجلته تلك العملات خلال تعاملات الأمس، وهى عملة اليورو والجنيه الاسترلينى والدينار الكويتى.



الجنيه المصرى

وحرصاً من "اليوم السابع" على متابعة التغيرات اليومية التى تطرأ على العملات سواء العربية أو الأجنبية، ننشر أسعار العملات بشكل يومى، وفقاً للتعاملات الصباحية لعدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، وذلك حتى يتمكن القارئ من معرفة كل ما هو جديد فى أسعار العملات سواء بارتفاعها أو تراجعها أمام الجنيه المصرى.

سعر الدولار فى مصر



واصل سعر الدولار ارتفاعه اليوم فى مختلف البنوك العاملة فى مصر، مسجلاً فروقاً طفيفة فى سعره من بنك لآخر، وفى تعاملات اليوم الإثنين الصباحية، جاء سعر الدولار، كالتالى...



سعر الدولار اليوم

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.8639 جنيه للشراء

17.9639 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.80 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.80 جنيه للشراء

17.90 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.87 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع



الدولار اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم



ارتفع سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ سعره الآن فى تعاملات البنك الأهلى، 20.74 جنيه للشراء، و 20.99 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم



ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم مقابل الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات الأمس، بالغاً فى آخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 23.66 جنيه للشراء، و 23.87 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم



ارتفع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 58.89 للشراء، و 59.24 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم



واصل سعر الريال السعودى ارتفاعه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ فى تعاملات البنك الأهلى الآن، 4.74 جنيه للشراء، 4.77 جنيه للبيع.



الريال-السعودي

وزارة المالية تطرح 3 مليارات جنيه اليوم فى صورة سندات خزانة



وعلى صعيد آخر، يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.2 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات، والثانية بقيمة 1.7 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.