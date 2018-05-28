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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28 - 5 -2018

الإثنين، 28 مايو 2018 07:16 م
أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 28 - 5 -2018 البورصة ارشيف
كتب هانى الحوتى
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ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الإثنين 28-5-2018.
 
 

البورصة توقف التداول على 7 أسهم

 
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 7 شركات لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الإثنين.
 
 
وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، العربية للصناعات الهندسية، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الكابلات الكهربائية المصرية.
 

البورصة تربح 1.1 مليار جنيه

 
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مدفوعة بصعود عدد من الأسهم القيادية، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 949.534 مليار جنيه.
 
وارتفع إجمالى قيمة التداول على الأسهم 820  مليون  جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 67.21% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 16.03%، والعرب على 16.76% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 63.04% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 36.95%.
 
ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة بلغت 523 ألف جنيه، 44.9 مليون جنيه، 11.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 21.8 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، 19.2  مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 16791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2902 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 17202 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 853 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2178 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 462 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 57 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.
 
 

وضمت الأسهم المرتفعة:

 
 
- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 24.09 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.50%
 
 
- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 0.90 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.88%
 
 
- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 12.97 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.45%
 
 
- العربية لحليج الأقطان بسعر إغلاق 6.29 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.66%
 
 
- المهندس للتأمين بسعر إغلاق 10.99 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.47%
 
 
 
 

وضمت الأسهم المتراجعة:

 
 
- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 65.01 جنيه بنسبة تراجع بلغت 10.71%
 
 
- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.54 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.05%
 
 
 - الشرقية الوطنية للأمن الغذائى بسعر إغلاق 5.49 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.63%
 
 
 
- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى  بسعر إغلاق 17 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%
 
 
 
-  القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر  إغلاق 47.40 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.97%
 
 
 

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