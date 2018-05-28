video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 07:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أثينا وسكوبيا تقتربان من حل نزاع بشأن اسم مقدونيا

الإثنين، 28 مايو 2018 05:32 م
أثينا وسكوبيا تقتربان من حل نزاع بشأن اسم مقدونيا رئيس مقدونيا
أثينا (رويترز)
إضافة تعليق

 اقتربت اليونان ومقدونيا من التوصل إلى حل نزاع مستمر منذ عقود على اسم الجمهورية السوفيتية السابقة، إذ صاغ وزيرا خارجية البلدين وثائق ربما تمهد الطريق لتسوية.

وتعارض اليونان منذ أمد بعيد حق مقدونيا فى تسمية نفسها بهذا الاسم قائلة إن ذلك يرقى إلى المطالبة بالسيادة على منطقة تحمل الاسم نفسه فى شمال اليونان. وعرقل هذا النزاع مسعى مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى والاتحاد الأوروبى.

وقال وزير الخارجية اليونانى نيكوس كوتزياس إنه اختتم محادثاته بهذا الشأن مع نظيره المقدونى نيكولا ديمتروف وإن رئيسى وزراء البلدين سيتناولان الأمر بعد مناقشة بعض التفاصيل القانونية.

وقال كوتزياس بعد اللقاء الذى انعقد فى بروكسل "سيجرى تسليم الوثائق التى صيغت على مستوى وزارى إلى رئيسى وزراء البلدين اللذين سيناقشان (الأمر) ويتوصلان إلى اتفاق نهائي". ولم يذكر كوتزياس تفاصيل عما جرى الاتفاق عليه خلال محادثاته مع ديمتروف.

ويسابق البلدان الزمن للوصول إلى اتفاق قبل قمة للاتحاد الأوروبى مقررة فى يونيو حزيران والتى قد تفتح الباب أمام انضمام مقدونيا إلى التكتل فى نهاية المطاف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحكم بالسجن على رئيس وزراء مقدونيا الأسبق فى تهم تتعلق باستغلال النفوذ

مقدونيا تعلن التوصل إلى اتفاق مع اليونان بشأن الاسم الجديد للبلاد

اثينا

سكوبيا

مقدونيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

سعر محمد صلاح يقفز لـ150 مليون يورو فى سوق الانتقالات العالمية

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

وزير التعليم: تطبيق الثانوية التراكمية على طلاب الأول الثانوى العام المقبل

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

دفتر أحوال المواطن.. انتشار مياه الصرف بشارع مصطفى العفيفى بالوراق فى الجيزة.. قارئ يطالب بنشر خدمات مرورية ومنع الوقوف العشوائى بشارع أحمد عرابى.. شاب قعيد يطالب بتوفير مصدر دخل له بعد سحب كشك منه

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

بعد سفر 5 قراء مصريين لإيران.. نقابة القراء تحيل ضيوف خامنئى للتحقيق.. وتؤكد: لن نصمت أمام مخالفة فى حق كتاب الله.. الأوقاف: توظيف العمامة الأزهرية مذهبيا والسفر دون إذن مسبق مخالفة.. ودينية البرلمان: أمر مرفوض

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

مرتضى منصور: أحمد فتحى كان على أبواب الزمالك والأهلى أغراه بـ15مليون جنيه

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

حامل فى التاسع ولأول مرة.. اعرفى تعملى ايه وتبعدى عن ايه؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة