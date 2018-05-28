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الإثنين، 28 مايو 2018 10:59 ص
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أبو الغيط يشارك غدا فى الاجتماع الدولى حول ليبيا بباريس

الإثنين، 28 مايو 2018 10:50 ص
أبو الغيط يشارك غدا فى الاجتماع الدولى حول ليبيا بباريس أبو الغيط
(أ ش أ)
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يشارك السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية فى أعمال الإجتماع الدولى رفيع المستوى حول ليبيا والذى يستضيفه الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، غداً الثلاثاء، فى باريس ويعقد تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطنى الليبى إضافة إلى عدد من كبار المسؤوليين الليبيين.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، اليوم الاثنين، بأن أبوالغيط سيجدد أمام الإجتماع التزام الجامعة العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين فى العملية السياسية التى ترعاها الأمم المتحدة وصولاً إلى التنفيذ التوافقى والجامع للاستحقاقات السياسية والدستورية التى ستتوج المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد، بما فى ذلك عبر الإجراء الناجح للإنتخابات التى يأمل المجتمع الدولى فى أن تشهدها ليبيا قبل نهاية العام الجارى وفق خطة العمل الأممية التى يقودها المبعوث الأممى إلى ليبيا غسان سلامة.

وذكر المتحدث الرسمى أن أبوالغيط سيستعرض أيضاً رؤية الجامعة إزاء الخطوات والتحضيرات التى يجب أن يتم التوافق عليها بين الأطراف الليبية لتوفير الأجواء السياسية والقانونية والأمنية اللازمة لعقد الإنتخابات، وإحترام نتائجها، والاعتراف بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التى ستفضى إليها.

وأضاف المتحدث أن أبو الغيط سيؤكد أمام الإجتماع استعداد الجامعة الكامل لمواصلة دعمها للمسار السياسى الذى ترعاه الأمم المتحدة وتشجيع الأطراف الليبية على الإنخراط فيه وإتمامه بنجاح، بما فى ذلك من خلال تقديم الدعم السياسى للاستحقاقات المنتظرة، وتوفير المشورة الفنية اللازمة لوضع الأطر القانونية المنضبطة لها، ومراقبة عملية إجرائها.

 


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