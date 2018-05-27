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22 قتيلا فى اشتباكات مسلحة بين جيش الكاميرون ومسلحين بمنطقة ناطقة بالانجليزية

الأحد، 27 مايو 2018 03:00 ص
22 قتيلا فى اشتباكات مسلحة بين جيش الكاميرون ومسلحين بمنطقة ناطقة بالانجليزية عناصر من جيش الكاميرون
ياوندى (أ ف ب)
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قتل 22 شخصا فى الكاميرون فى الإقليم الشمالى الغربى، إحدى المنطقتين الناطقتين بالانجليزية فى هذا البلد حيث اكثرية السكان ينطقون بالفرنسية، خلال اشتباك مسلح دار الجمعة بين الجيش ومجموعة من "المجرمين"، كما أعلن لوكالة فرانس برس السبت نائب فى المعارضة.

وقال النائب نجى توماسانغ الذى ينتمى الى "الجبهة الديموقراطية الاجتماعية"، الحزب الانغلوفونى المعارض، ان "22 شخصا قتلوا الجمعة فى مينكا خلال مواجهة مسلحة بين الجيش ومجموعة اشخاص قُدّموا على انهم مجرمون".

وتوماسانغ هو نائب عن دائرة سانتا حيث تقع منطقة مينكا، بدوره اكد مسؤول فى الجيش لوكالة فرانس برس حصول الاشتباك المسلح، مكتفيا بالحديث عن "شل حركة العديد من الارهابيين" من دون ان يقدم اى حصيلة محددة.

من جهته قال الكولونيل ديدييه بادجيك المتحدث باسم وزارة الدفاع فى تعليق على صفحته على فيسبوك إنه "بناء على إخبارية تم رصد مجموعة ارهابية فى مينكا" وقد تدخل الجيش "لمحاصرة الفندق" حيث كان افراد هذه المجموعة موجودين.

واضاف ان "مراقبا" ابلغ المجموعة داخل الفندق بوصول قوة من الجيش مما اتاح الوقت لأفرادها للاستعداد "وخوض اشتباك مسلح طويل استمر دقائق عديدة"، واكد المتحدث ان الجيش ضبط على الاثر "العديد من قطع السلاح والذخيرة".

من ناحيته قال النائب توماسانغ إنه توجه السبت الى مينكا فى اطار وفد من حزبه وتفقد النزل حيث دار الاشتباك، واضاف ان "الناس فى القرية اكدوا حصول تبادل لاطلاق النار. لقد تم العثور على بعض الجثث فى غرف النزل. فى القرية الناس لا يعتقدون ان المسلحين كانوا من الانفصاليين بل مجرد مجرمين".

 


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