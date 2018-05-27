ولاية ألاباما الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة "ألبرتو"

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أعلنت ولاية ألاباما الأمريكية حالة الطوارئ اليوم الأحد مع تحرك العاصفة "ألبرتو" شمالا صوب ساحل خليج المكسيك ، مما ينذر بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات بحلول الغد.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إنه من المتوقع أن تزيد قوة العاصفة ألبرتو وأن تثير رياحا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا فى الساعة.

وذكر المركز القومى الأمريكى للأعاصير أن العاصفة اقتربت أمس السبت من غرب كوبا ، وهى تقترب بمسافة نحو 550 كيلومترا عن ولاية فلوريدا.



وكانت ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان قد أعلنتا حالة الطوارئ أمس، بالتزامن مع اتجاه العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة.