video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 03:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ولاية ألاباما الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة "ألبرتو"

الأحد، 27 مايو 2018 02:59 م
ولاية ألاباما الأمريكية تعلن حالة الطوارئ بسبب العاصفة "ألبرتو" عاصفه - أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت ولاية ألاباما الأمريكية حالة الطوارئ اليوم الأحد مع تحرك العاصفة "ألبرتو" شمالا صوب ساحل خليج المكسيك ، مما ينذر بسقوط أمطار غزيرة وفيضانات بحلول الغد.

وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إنه من المتوقع أن تزيد قوة العاصفة ألبرتو وأن تثير رياحا تصل سرعتها إلى 40 كيلومترا فى الساعة.
وذكر المركز القومى الأمريكى للأعاصير أن العاصفة اقتربت أمس السبت من غرب كوبا ، وهى تقترب بمسافة نحو 550 كيلومترا عن ولاية فلوريدا.


وكانت ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان قد أعلنتا حالة الطوارئ أمس، بالتزامن مع اتجاه العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. إعصار "مكونو" تنخفض حدته ويتحول إلى عاصفة استوائية

إعصار "مكونو" تنخفض حدته ويتحول إلى عاصفة استوائية

صور العالم هذا المساء.. الإعصار "مكونو" ينخفض ويتحول لعاصفة استوائية.. الأيرلنديين يصوتون لصالح السماح بالإجهاض.. حريق هائل فى أكبر مدينة ترفيهية بألمانيا.. وفاة جندى إسرائيلى متأثرا بجروح أصيب بها فى الضفة

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

عاصفه

أخبار العالم اليوم

ألاباما

المكسيك




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة