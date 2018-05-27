وصول أولى الطائرات الإغاثية السعودية إلى جزيرة سقطرى اليمنية

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وصلت أولى طائرات الجسر الإغاثى الجوى السعودى المقدم من المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم الأحد لمساعدة أهالى جزيرة سقطرى اليمنية وتحمل على متنها مساعدات إغاثية عاجلة .

وذكرت وكالة الأنباء السعودية واس أن المستشار بالديوان الملكى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، أوضح أنه إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ومتابعة ولى عهده بتلمس حاجات الأشقاء فى اليمن جراء الإعصار " ماكونو "، فقد سيّر المركز أولى طائرات الجسر الجوى تحمل على متنها المواد الإيوائية والغذائية الأساسية ، بالإضافة إلى فريق مختص من المركز للإشراف على توزيع هذه المواد فى سقطرى .



وأضاف الربيعة أنه عقب تحذير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من توجه الإعصار "ماكونو" نحو الجزيرة سارع المركز لإغاثة المناطق المتأثرة جراء الإعصار، وذلك بتجهيز وتوفير أطنان من المواد الإغاثية العاجلة تشمل مواد غذائية وأدوية وأغطية وملبوسات لتقديمها على وجه السرعة لأهالى الجزيرة الذين يعانون شحًا كبيرًا فى هذه المواد وللتخفيف من آثار الإعصار عليهم .