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وزير الاتصالات: نسعى لتكون مصر قاعدة لتصنيع الإلكترونيات وتصديرها للعالم

الأحد، 27 مايو 2018 05:44 م
وزير الاتصالات: نسعى لتكون مصر قاعدة لتصنيع الإلكترونيات وتصديرها للعالم وزير الاتصالات
كتب محسن البديوى
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قال المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بصدد التعاون مع شركة فوكس كون تكنولوجى "Foxconn Technology Group"، وهى واحدة من كبرى شركات تصنيع الأجهزة التكنولوجية الحديثة فى مصر، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية الحديثة في صناعة التحول الرقمى.

وأوضح "القاضى" فى تصريحات تلفزيونية، عبر فضائية "ON Live"، أن هناك تركيز من الدولة على صناعة التحول الرقمى، لتكون مصر قاعدة مهمة فى تصنيع الإلكترونيات وتصديرها للعالم كله.

وقال، لإن عدد العاملين بشركة فوكس كون تكنولوجى "Foxconn Technology Group"، أكثر من مليون ونصف عامل وهي شركة متعددة الجنسيات، مشيرًا إلى أن شركة "فوكسكون" ستزور العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لاستعراض جاهزيتها لتنفيذ مشروع تصنيع الأجهزة.

واستقبل المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفدا  من شركة فوكس كون تكنولوجى "Foxconn Technology Group"، وهى شركة متعددة الجنسيات وتعد من كبرى الشركات التى تنتج المكونات الإلكترونية فى العالم، والتى تقوم بتصنيعها لصالح شركات عالمية مثل أبل، سونى، وديل، وبلاك بيرى، وامازون، واتش بى.

 

 


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ياسر القاضى

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فرعون

سياده الوزير

ممكن كمان فى السكه تصدرلنا المعلومات فى الداخل أيضا ؟ سؤال . حضرتك بتستعمل الانترنت؟

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