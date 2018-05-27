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خالد صلاح
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نشطاء مناهضين للفاشية يدعون للتظاهر ضد اليمين القومى فى برلين

الأحد، 27 مايو 2018 08:39 ص
نشطاء مناهضين للفاشية يدعون للتظاهر ضد اليمين القومى فى برلين مظاهرات فى المانيا _ صورة أرشيفية
برلين (أ ف ب)
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يريد آلاف الناشطين المناهضين للفاشية الاحتجاج بقوة الاحد على تجمع لليمين المتطرف دعا اليه حزب البديل من أجل المانيا فى العاصمة الالمانية وسط انتشار كبير للشرطة، وخوفا من فلتان واعمال عنف، تم استدعاء الفى شرطى ، بما فى ذلك تعزيزات من مناطق اخرى لضمان بقاء التجمعين سلميين.

وقال رئيس حزب البديل من اجل المانيا فى برلين غيورغ بازديرسكي، فى مؤتمر خلال الاسبوع الجارى "نريد ان نظهر للجميع اننا مثل ملايين الالمان فى البلاد، قلقون بشأن "مستقبل المانيا"، شعار تظاهرة اليمين القومى الاحد.

وكان حزب البديل من اجل المانيا فاز فى الانتخابات التشريعية التى جرت فى 24 سبتمبر الماضى بحوالى 13 بالمئة من الاصوات ودخل الى البرلمان. وهو يؤكد انه بات يريد اسماع صوته ضد المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التى ينتقدها خصوصا بسبب فتحها البلاج امام مئات الآلاف من طالبى اللجوء.

ويفترض ان تبدأ المسيرة حوالى الساعة العاشرة بتوقيت غرينتش من ساحة المحطة المركزية حتى موقع بوابة براندنبورغ الرمزى حيث سيلقى قادته -- بمن فيهم رئيساه الكسندر غولاند ويورغ مويتن -- خطبا.

وكانت قيادة الحزب اعلنت للشرطة انها تتوقع مشاركة عشرة آلاف شخص لكنها باتت تتحدث عن 2500 شخص على الاقل. وقالت مبررة هذا الانخفاض، ان كثيرين يخشون من التعبير علنا عن تأييدهم للحزب خوفا من اجراءات انتقامية فى محيطهم فى العمل، لذلك يتوقع ان يكون المتظاهرون المضادون اكثر بكثير وتقدر الشرطة عددهم باكثر من عشرة آلاف شخص.

 

 

 


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