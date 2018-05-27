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الأحد، 27 مايو 2018 10:43 م
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مقرر خاص يدعو حلف شمال الأطلسى لرد مشترك على "الحرب الهجينة"

الأحد، 27 مايو 2018 10:16 م
مقرر خاص يدعو حلف شمال الأطلسى لرد مشترك على "الحرب الهجينة" قوات حلف الأطلسى
وارسو (أ ف ب)
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قال عضو فى مجلس اللوردات البريطانى الأحد، إن على دول حلف شمال الأطلسى تعديل المادة الخامسة من ميثاق الدفاع المشترك للرد على هجمات "الحرب الهجينة".

وتتهم دول الحلف روسيا باستخدام أساليب "الحرب الهجينة" التى تشمل التخريب والدعاية وهجمات المعلوماتية لتقويض الغرب دون ان تستدعى ردا عسكريا كاملا من الحلف.

وفى تقريره الخاص عن مواجهة تهديدات روسيا الهجينة، قال اللورد توماس مايكل جوبلنج المقرر الخاص فى اجتماع للمجلس البرلمانى لحلف الأطلسى فى وارسو، أن على الحلف التفكير فى تعديل "المادة 5ب" من ميثاق الدفاع المشترك.

وأضاف فى تقريره أن التعديل يجب ان "يوضح ان الهجمات الهجينة ستؤدى إلى رد مشترك من الحلف".

وأكد أنه "مقتنع بأن على قادة الحلف ربما فى القمة المقبلة فى يوليو 2018 البدء فى صياغة المفهوم الاستراتيجى الجديد ليعكس الواقع العالمى الأمنى الحديد بما فى ذلك زيادة التهديدات الهجينة".

 


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