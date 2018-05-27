مقتل 3 جنود أوكرانيين وإصابة 7 آخرين شرق البلاد الانفصالى

كييف (أ ش أ)

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل 3 جنود أوكرانيين خلال اشتباكات مع الانفصاليين فى شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية -وفقًا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية- أن جنديًا قُتل خلال اشتباك كما أكد جهاز الأمن فى أوكرانيا أن جنديين آخرين قتلا جراء القصف الذى وقع فى لوهانسك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانى دميترو جوتسولياك أنه "بالإضافة إلى ذلك أصيب أربعة آخرين".

وكان قد شهد الوضع فى شرق أوكرانيا تصاعدًا للعنف خلال الأسابيع الأخيرة.