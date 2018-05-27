video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 10:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 3 جنود أوكرانيين وإصابة 7 آخرين شرق البلاد الانفصالى

الأحد، 27 مايو 2018 09:24 م
مقتل 3 جنود أوكرانيين وإصابة 7 آخرين شرق البلاد الانفصالى الجيش الأوكرانى
كييف (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الأحد، مقتل 3 جنود أوكرانيين خلال اشتباكات مع الانفصاليين فى شرق أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية -وفقًا لما ذكرته صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية- أن جنديًا قُتل خلال اشتباك كما أكد جهاز الأمن فى أوكرانيا أن جنديين آخرين قتلا جراء القصف الذى وقع فى لوهانسك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانى دميترو جوتسولياك أنه "بالإضافة إلى ذلك أصيب أربعة آخرين".

وكان قد شهد الوضع فى شرق أوكرانيا تصاعدًا للعنف خلال الأسابيع الأخيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

موسكو تفتح قضيتين جنائيتين ضد الجيش الأوكرانى لاستخدامه وسائل حرب محظورة

الدونيتسك: 31 قتيلا و236 مصابا حصيلة قصف الجيش الأوكرانى فى 2017

"دونيتسك" ترصد انتهاكات لوقف إطلاق النار من الجيش الأوكرانى

اوكرانيا

اخبار اوكرانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

الجيش الاوكرانى




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة