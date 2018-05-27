مقتل شخصين فى انفجار سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش للجيش الأفغانى (تحديث)

كابول (أ ش أ)

قال المتحدث باسم حاكم ولاية هلمند بأفغانستان عمر زواك اليوم الأحد، إن سيارة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطنى الأفعانى فى مديرية ناد على بولاية هلمند فى جنوب البلاد .

وأضاف المتحدث أن السيارة انفجرت بالقرب من سرية للجيش الأفغانى حوالى الساعة السابعة صباحًا بحسب التوقيت المحلى لأفغانستان، وليس لديه معلومات عن وجود ضحايا، وفقًا لما نقلته وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية.

وأكد مسئول فى الجيش الأفغانى، رفض الكشف عن هويته، وقوع الهجوم، وأوضح أنه تم التعرف على هوية منفذ الهجوم وقام الجنود بإطلاق النار عليه بالقرب من نقطة التفتيش.

وفى الوقت ذاته، قال مصدر آخر أن شخصين قتلوا جراء الهجوم، بينما أصيب 4 آخرون، وأشار مسئول فى أحد مستشفيات الطوارئ إلى وجود ضحايا.

ولم تعلن بعد أى جماعة مسئوليتها عن الهجوم، غير أن المسئولين الأفغان غالبًا ما يتهمون حركة طالبان وتنظيم داعش بالقيام بالأعمال الإرهابية.

من ناحية أخرى أعلنت مصادر مطلعة اليوم الأحد، أن العديد من مسلحى حركة طالبان قتلوا أو أصيبوا جراء سلسلة من الغارات الجوية نفذتها القوات الأجنبية فى اقليم غازنى بجنوب شرق أفغانستان.

وقال فيلق ثاندر 203 التابع للجيش الأفغانى فى بيان (نقلته وكالة انباء /خامة برس/ الأفغانية) أن الغارات الجوية نُفذت فى منطقتى أندار وديه ياك فى اقليم غازنى.. مضيفا أن الغارات أودت بحياة 16 مسلح على الأقل، بينما أصيب 28 آخرون بجروح.

ووفقا للبيان، فإنه تم تدمير عربة مدرعة من طراز همفى وشاحنة صغيرة ومدفع رشاش ثقيل مضاد للطائرات أثناء الغارات الجوية.

ورغم ذلك، لم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، بما فيها حركة طالبان، على هذا التقرير حتى الآن.