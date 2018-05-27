مصرع 3 أطفال فى حريق بمستودع صناعى بالبرازيل

كتبت فاطمة شوقى

قالت وكالة "ار بى بى" البيروفية، إنه تم العثور على جثث ثلاثة أطفال متفحمين بسبب حريق نشب فى مستودع يقع بالجزء الشرقى من مدينة ساو باولو، وهى أكثر المدن كثافة سكانية فى البرازيل.

وأشارت الوكالة على موقعها الإلكترونى، إلى أن بعد وصول الطوارئ وجدوا بالفعل الثلاثة جثث متفحمة، ويبلغ عمر هؤلاء الأطفال شهرين ، وعامين ، و4 أعوام، وهم أشقاء.

ووفقا للسلطات البرازيلية، فأن المكان الذى وقع فيه الحادث عبارة عن مستودع صناعى قديم ظروفه غير مستقرة ، وكان يسكن بالقرب منه العديد من الأشخاص، وبالنسبة لعملية الإنقاذ، فقد حاول 60 رجلا من الإطفاء و20 سيارة تهدئة السنة اللهب التى إلى الآن يتم التحقيق فى سبب نشوبها.