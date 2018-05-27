مستشار النمسا يدعو للسماح لوكالة أوروبا لمراقبة الحدود بالعمل فى أفريقيا

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دعا مستشار النمسا سباستيان كورتس إلى السماح للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) بالعمل فى شمال أفريقيا لمنع المهاجرين من الانطلاق فى رحلتهم الخطرة عبر المتوسط للوصول إلى أوروبا.

وقال كورتس -فى تصريحات نقلتها شبكة "إيه بى سي" الأمريكية اليوم الأحد- إن تفويضا جديدا يجب أن يسمح للوكالة بالعمل فى تلك الدول بإذن حكوماتها لإنهاء التجارة القذرة لمهربى البشر ومنع قواربهم من الانطلاق فى الرحلة الخطرة عبر البحر المتوسط.



يذكر أن النمسا سوف تحصل على الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى فى يوليو المقبل، وكان الائتلاف الحاكم لكورتس قد وصل إلى السلطة فى ديسمبر الماضى بعد حملة قاسية ضد الهجرة.



ويحاول عشرات الآلاف سنويا الوصول إلى الشواطئ الأوروبية فى قوارب متهالكة لا تصلح للإبحار ما يدفع الآلاف نحو الموت المحقق فى رحلتهم خلف حياة أفضل فى أوروبا.