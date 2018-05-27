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الأحد، 27 مايو 2018 06:09 م
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مسئولون أمريكيون يصلون كوريا الشمالية للإعداد للقمة بين البلدين

الأحد، 27 مايو 2018 06:02 م
مسئولون أمريكيون يصلون كوريا الشمالية للإعداد للقمة بين البلدين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ونظيره الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن مجموعة من المسئولين الأمريكيين عبروا الحدود، اليوم الأحد، إلى كوريا الشمالية.

وأوضحت وسائل الإعلام الأمريكية أن هؤلاء المسئولين وصلوا كوريا الشمالية من أجل إجراء مباحثات بخصوص التحضيرات للقمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم يونج -أون فى سنغافورة، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الأمريكية.

وأضافت وسائل الإعلام الأمريكية أنه تم استدعاء السفير الأمريكى السابق إلى كوريا الجنوبية سونج كيم للإشراف على هذه التحضيرات.

 


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