محامى ترامب يشكك بشرعية تعيين مولر

واشنطن (أ ف ب)

هاجم رودى جوليانى محامى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مجددا الأحد، التحقيق بشأن التعاون المحتمل بين فريق حملة الرئيس الانتخابية وروسيا واصفا إياه بأنه "غير شرعى" فيما أقر بوجود جهود منسقة لتأليب الرأى العام ضده.

وتزامنت تصريحات جوليانى مع تنديد ترامب مجددا بما وصفه بانها حملة "مطاردة شعواء بشأن التعاون الزائف مع روسيا".

وطوال أشهر، هاجم ترامب التحقيق الذى يقوده المدعى الخاص روبرت مولر معتبرا ان دوافعه سياسية ولا أساس له.

وأكد جوليانى أن عميلا سريا من مكتب التحقيقات الفيدرالى (إف بى آى) التقى بعض مستشارى فريق ترامب فى 2016 كان "جاسوسا" هدفه تقويض حملة الرئيس الحالى.

وجرت هذه الاجتماعات فى عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ولدى سؤاله على شبكة "فوكس نيوز" عن المشكلة فى محاولة "إف بى آى" "معرفة ما الذى تسعى روسيا إليه"، رد جوليانى "لا خطأ فى قيام الحكومة بذلك. لكن من الخطأ تجسس الحكومة على مرشح من المعارضة".

وقال انها "ووترجيت، سبايجيت (فضيحة تجسس داخلى)".

وأكد عبر شبكة سى إن إن "لا أقول إن مولر غير شرعى، إنما الأساس الذى تم بموجبه تعيينه لم يكن شرعيا".

وأظهرت استطلاعات للرأى جرت مؤخرا أن جهود ترامب المنسقة لإزالة الشرعية عن تحقيق مولر، على حد تعبير الحزب الديموقراطى، قد تثمر فعلا.