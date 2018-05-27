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قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة والقدس

الأحد، 27 مايو 2018 11:30 ص
قوات الاحتلال تعتقل 7 فلسطينيين من الضفة والقدس قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أفاد نادى الأسير الفلسطينى بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت فجر اليوم الأحد، سبعة مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس.

وأوضح نادى الأسير فى بيان صحفى اليوم أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من القدس.كما اعتقلت الأسير المحرر محمد كساب أبو دية (20 عاما) من بلدة بيت أمّر فى محافظة الخليل.

وكانت أجهزة أمن الاحتلال الاسرائيلى، قد شنت فجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات جديدة فى مدينة القدس تخللها تفتيشات استفزازية وتخريب واتلاف ممتلكات وترهيب وترويع النساء والأطفال.

فيما أفرجت سلطات الاحتلال عن 3 أشخاص "مسحراتية" البلدة القديمة فى القدس المحتلة بكفالة مالية، إضافة إلى مخالفة بلدية سيتم تسليمها لهم اليوم الأحد، إلى جانب عدم إيقاظ الناس على السحور بتاتا.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة اعتقلت فجر أمس المسحراتية الثلاثة، من شارع "الواد" بالبلدة القديمة، خلال فترة السحور، واقتادتهم إلى مركز تابع لشرطة الاحتلال فى منطقة باب السلسلة المفضى إلى المسجد الأقصى، قبل نقلهم إلى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة.

من جهة أخرى، قام مستوطنون بقطع 700 شجرة عنب من أراضى منطقة بلوطة عويس شرق الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأوضح أصحاب الأرض (والبالغة مساحتها 12 دونما تقريبا (الدونم يعادل كيلومترا مربعا) أن المستوطنين الذين نفذوا جريمة إعدام أشجارهم المثمرة بواسطة منشار آلي، خطوا شعارات على جدران الارض باللغة العبرية منها "عائدون إلى كل مكان" و"لا للإرهاب الزراعي".

يذكر أن مستوطنين أعدموا خلال الأيام القليلة الماضية نحو 1000 شجرة عنب من أراضى بلدة حلحول شمال الخليل.

 


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