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الأحد، 27 مايو 2018 04:28 ص
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فرنسا تتسلم من تركيا إرهابيا سافر لسوريا قبل 5 أعوام للقتال فى صفوف المتشددين

الأحد، 27 مايو 2018 04:00 ص
فرنسا تتسلم من تركيا إرهابيا سافر لسوريا قبل 5 أعوام للقتال فى صفوف المتشددين عناصر من الجيش التركى
باريس أ ش أ
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تسلمت فرنسا من تركيا إرهابيا فرنسيا يدعى عمار فلوكى سافر إلى سوريا فى عام 2013.

وأفاد مصدر قضائى بأن الإرهابى - من مواليد 1991 - قيد الحبس الاحتياطي، وكانت قد صدرت بحقه مذكرة توقيف فى عام 2015 من قبل قضاة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أنه يشتبه فى قيامه بالقتال فى صفوف "جبهة النصرة" فى سوريا بعد أن سافر قبل خمسة أعوام.

وأضاف المصدر أن هذا الشخص أوقفته السلطات التركية فى خريف 2017 وجرى ترحيله الأربعاء الماضى إلى فرنسا، حيث مثل أمام قاض وجه له تهمة الانتماء لمجموعة إرهابية.

كما كشف أن عمار فلوكى كان على صلة بشبكة تجنيد مقاتلين للسفر إلى سوريا فى شمال البلاد وأن أحد أعضائها شخص فرنسى جزائرى غادر فرنسا إلى سوريا فى 27 يونيو 2013 ويشتبه فى تخطيطه لهجوم إثر عودته من مناطق النزاعات فى أغسطس من نفس العام. وقد أيدت محكمة استئناف باريس فى يناير إدانته بعقوبة بالسجن 8 سنوات.

 


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