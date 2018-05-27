video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 12:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. 4 قتلى فى تبادل لإطلاق النار جنوب غرب باكستان

الأحد، 27 مايو 2018 10:26 م
صور.. 4 قتلى فى تبادل لإطلاق النار جنوب غرب باكستان الشرطة الباكستانية تنتشر فى موقع الحادث
كويتا (أ ف ب)
إضافة تعليق

قُتل شرطيان ومسلحان فى تبادل لإطلاق النار مساء الأحد فى مدينة كويتا جنوب غرب باكستان، بحسب ما اعلن مسئولون، وحدث إطلاق النار قرابة موعد الإفطار عندما أطلق مسلحان كانا على متن دراجة نارية النار على شرطيى مرور ما أدى إلى مقتلهما.

وهرع جنود كانوا فى دورية فى المنطقة إلى الموقع بعد سماعهم إطلاق النار، وقال المسؤول فى الشرطة عبد الرزاق شيما لوكالة فرانس برس، "ردوا على مطلقى النار بالمثل وقتلوهما على الفور".

وقال المتحدث إن مسلحا آخر كان على متن دراجة نارية ثانية جرح خلال الاشتباك وتمكن من الفرار، وأكد غلام على بلوش وزير داخلية إقليم بلوشستان وكبرى مدنه كويتا إطلاق النار معلنا عن مكافأة مالية قدرها مليون روبيه (8644 دولارا) لمن يقدم معلومات عن المسلحين، ولم تتبن أى جهة الهجوم.

وبلوشستان الواقعة على الحدود بين إيران وأفغانستان غنية بالنفط والغاز إلا أنها تعانى من تمرد إسلامى وعنف مذهبى بين المسلمين السنة والشيعة، إضافة إلى حركة انفصالية.

وتعتبر بلوشستان كبرى الأقاليم الباكستانية الأربع، لكن سكانها البالغ عددهم نحو 7 ملايين شخص يقولون إنهم لا يحصلون على حصة عادلة من ثروتها الكبيرة من الغاز والمعادن.     

أحد القتلى
أحد القتلى

 

المحققون بموقع اطلاق النار
المحققون بموقع اطلاق النار

 

رجال الأمن فى باكستان بموقع اطلاق النار
رجال الأمن فى باكستان بموقع اطلاق النار

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مواطنو باكستان يهربون من حر الصيف إلى الشواطئ

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة