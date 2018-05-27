صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

(رويترز)

أعلنت ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان حالة الطوارئ، السبت، مع تحرك العاصفة ألبرتو شبه المدارية شمالا صوب ساحل الخليج بالولايات المتحدة، مما يهدد بهطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات بحلول يوم الاثنين.

وقال ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا فى بيان إن كل مقاطعات الولاية البالغة 67 مقاطعة صدر لها تحذير لمنح الولاية والحكومات المحلية الوقت الكافى والموارد الكافية للاستعداد لمواجهة العاصفة.

وقال فيل بريانت حاكم ولاية مسيسبى حالة الطوارئ أيضا. وقال فى بيان إن الفيضانات الساحلية والداخلية يمكن أن تصبح مشكلة خطيرة خلال الأيام المقبلة، وقالت الهيئة القومية للأرصاد الجوية إن من المتوقع اقتراب العاصفة من ساحل الخليج الشمالى يوم الاثنين.

وألبرتو أول عاصفة تحمل اسما فى موسم أعاصير 2018 وكانت تتحرك شمالا بسرعة نحو 16 كيلومترا فى الساعة مثيرة رياحا تبلغ سرعتها نحو 40 ميلا فى الساعة يوم السبت، ومن المتوقع أن تكتسب العاصفة قوة تدريجيا لحين وصولها لساحل الخليج مساء الاثنين.



أمطار غزيرة جراء العاصفة ألبرتو



تقلبات الجو جراء العاصفة البرتو