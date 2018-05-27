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صور.. رئيس كوريا الجنوبية: كيم أكد التزامه بلقاء ترامب لإنهاء تاريخا من المواجهة

الأحد، 27 مايو 2018 04:00 ص
صور.. رئيس كوريا الجنوبية: كيم أكد التزامه بلقاء ترامب لإنهاء تاريخا من المواجهة مون جاى-ان رئيس كوريا الجنوبية
سيول (أ ف ب)
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أعلن الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى-إن، الأحد أن الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج-اون أعرب خلال قمتهما المفاجئة فى المنطقة المنزوعة السلاح بين البلدين، السبت عن أمله فى أن تشكل القمة التاريخية المرتقبة بينه وبين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مناسبة لإنهاء عقود من المواجهة.

وقال مون للصحفيين إن كيم "أعرب ايضا عن أمله فى وضع حد لتاريخ من الحرب والمواجهة من خلال نجاح القمة الكورية الشمالية-الاميركية والتعاون فى سبيل السلام والازدهار"، مشيرا الى انه اتفق والزعيم الكورى الشمالى على الالتقاء مجددا "اذا اقتضى الامر".

الرئيس الكورى الجنوبى
الرئيس الكورى الجنوبى

 

رئيس كوريا الجنوبية فى مؤتمر صحفى
رئيس كوريا الجنوبية فى مؤتمر صحفى

 

رئيس كوريا الجنوبية يتحدث للصحفيين
رئيس كوريا الجنوبية يتحدث للصحفيين

 

رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية

 

مون جاى ان رئيس كوريا الجنوبية
مون جاى ان رئيس كوريا الجنوبية

 


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