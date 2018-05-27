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الأحد، 27 مايو 2018 01:34 م
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صور.. ترامب يستقبل المواطن الأمريكى هولت عقب إطلاق سراحه من فنزويلا

الأحد، 27 مايو 2018 01:09 م
صور.. ترامب يستقبل المواطن الأمريكى هولت عقب إطلاق سراحه من فنزويلا ترامب يستقبل المواطن الأمريكى هولت
أ ش أ - تصوير أ ف ب
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استقبل الرئيس الأمريكى دونالد ترمب فى البيت الأبيض المواطن الأمريكى جوشوا هولت الذى أفرجت عنه السلطات الفنزويلية بعد قضاء عامين فى السجن بتهمة التجسس وحيازة الأسلحة.


وقال ترمب ـ خلال لقاء جمعه مع هولت وزوجته ـ وفقا لقناة (الحرة) الإخبارية اليوم الأحد " لقد مررتما بالكثير، أكثر مما يستطيع الناس تحمله".


وكان نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس قد أكد - فى وقت سابق اليوم - أن بلاده ستواصل فرض العقوبات على فنزويلا على الرغم من إفراج كاراكاس عن المواطن الأمريكى جوش هولت.


يشار إلى أن عملية إطلاق سراح هولت وزوجته تمت غداة لقاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب كروكر مع الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى كاراكاس الجمعة الماضية.

ترامب وهولت
ترامب وهولت

 

ترامب يستقبل المواطن الأمريكى هولت عقب إطلاق سراحه من فنزويلا
ترامب يستقبل المواطن الأمريكى هولت عقب إطلاق سراحه من فنزويلا

 

ترامب يصافح هولت
ترامب يصافح هولت

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

هولت يلتفى ترامب بعد اطلاق صراحه
هولت يلتقى ترامب بعد اطلاق صراحه

 


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