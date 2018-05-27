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الأحد، 27 مايو 2018 07:31 ص
خالد صلاح
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صور.. انفجارات بركانية جديدة بولاية هاواى تقذف حمما ورمادا

الأحد، 27 مايو 2018 06:35 ص
صور.. انفجارات بركانية جديدة بولاية هاواى تقذف حمما ورمادا انفجارات بركانية بولاية هاواى الأمريكية
(رويترز)
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قال مرصد البراكين فى هاواى، إن سلسلة انفجارات وقعت فى بركان كيلاويا، السبت، لتقذف الرماد البركانى لنحو 11 ألف قدم (ثلاثة آلاف و353 مترا) مما أدى إلى تناثر الرماد على التجمعات السكانية فى جنوب غرب الجزيرة.

وتعد الانفجارات الثلاثة التى بدأت الساعة 1042 بتوقيت جرينتش أحدث زخات للرماد والسحب البركانية من كيلاويا خلال الأسبوع الرابع لما يعتبره خبراء الجيولوجيا أحد أكبر دورات الانفجار البركانى لبركان كيلاويا فى مئة عام.

وقفز عدد المنازل والبنايات الأخرى التى دمرتها الحمم البركانية فى حى بونا على الجزيرة إلى 82 يوم الجمعة من 50 بعد تجدد انهمار الحمم فى ليلانى استيتس هذا الأسبوع.

انفجارات بركانية
انفجارات بركانية

 

بركان هاواى
بركان هاواى

 

بركان ولاية هاواى الأمريكية
بركان ولاية هاواى الأمريكية

 

تصاعد الأدخنة وتراكم الرماد
تصاعد الأدخنة وتراكم الرماد

 

تصاعد الحمم من الركان
تصاعد الحمم من الركان

 

جحيم بركان هاواى
جحيم بركان هاواى

 

جحيم فى ولاية هاواى الأمريكية
جحيم فى ولاية هاواى الأمريكية

 

حرائق جراء حمم بركان هاواى
حرائق جراء حمم بركان هاواى

 

حمم البركان بولاية هاواى
حمم البركان بولاية هاواى

 

 


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انفجارات بركانية فى هاواى تقذف الرماد لارتفاع 11 ألف قدم

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