صور.. الجيش البرازيلى ينزل للشوارع لفض اعتصام سائقى الشاحنات

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز _ أ.ف.ب

تدخل الجيش البرازيلى لمساعدة قوات الشرطة بعد إعلان حالة التعبئة لفتح الطرق وإزالة العوائق منها "بشكل سريع وقوى"، بعد أن أدى إضراب سائقى الشاحنات إلى شلل تام فى عموم البلاد .

حيث واصل سائقو الشاحنات فى البرازيل احتجاجهم الذى أدى إلى إصابة قطاعات رئيسية فى أكبر اقتصاديات أمريكا الشمالية بالشلل وإلى وضع السائقين فى مواجهة مع الرئيس البرازيل ميشيل تامر الذى أجاز استخدام القوة العسكرية لفتح الطرق الرئيسية.

ودخل الاحتجاج يومه السابع وأصدرت ساو باولو أكبر مدن ومركز اقتصادى فى أمريكا الجنوبية حالة الطوارئ مثلما فعلت ريو دى جانيرو.

ونفد الوقود من محطات البنزين والمطارات فى شتى أنحاء البرازيل كما خلت المتاجر العملاقة من السلع وقالت المستشفيات إن التموين لديها نفد. وتقلصت أو توقفت وسائل النقل العام وعمليات جمع القمامة عبر البلاد كما ألغت مدارس كثيرة الدراسة بعد عجز المدرسين عن الوصول إلى العمل.

وقالت مجموعة(إيه.بي.بي.إيه) البرازيلية للحوم إن نقص إمدادات العلف قد تؤدى إلى نفوق مليار طائر و20 مليون خنزير، وقال تامر فى كلمة عبر التلفزيون إن "من يغلقون الطرق السريعة ويتصرفون بشكل متطرف يلحقون الضرر بالشعب، "لن نسمح بأن تواجه المستشفيات نفاد الإمدادات اللازمة لإنقاذ الأرواح. لن نسمح بتضرر الأطفال نتيجة إغلاق المدارس"، ومع ذلك ظل معظم البرازيل يعانى من الشلل مساء الجمعة.

وفى رد على التهديد باستخدام إجراء عسكرى دعا اتحاد سائقى الشاحنات فى البرازيل(أبكام)،الذى يقول إنه يمثل 600 ألف سائق، السائقين على عدم إغلاق الطرق، ولكنه شجع السائقين على استمرار الاحتجاج وعدم توصيل السلع مما يعنى أن المرجح أن يبقى الوضع حرجا.

وكان مفاوضون يمثلون العديد من جماعات سائقى الشاحنات قد وافقوا فى ساعة متأخرة من مساء الخميس على تعليق الإغلاق لمدة 15 يوما بعد أن تعهدت الحكومة بدعم أسعار الديزل واستقرارها وهو ما يعنى تكلفة البلاد خمسة مليارات ريال(1.4 مليار دولار) هذا العام.



أحد أفراد الأمن البرازيلى



أحد قوات الجيش البرازيلى يسير شاحنة



اضراب سائقى الشاحنات فى البرازيل



الشرطة البرازيلية تحاول فتح الطرق



الشرطة البرازيلية تنتشر فى الشوارع



الشرطة البرازيلية مدججة بالسلاح



الشرطة البرازيلية



الشرطة تنجح فى فتح أحد الطرق



انتشار قوات الامن فى البرازيل



دبابات تابعة للجيش البرازيلى



دراجة نارية لقوات الامن تحاول فتح الطريق



رجال الأمن فى البرازيل



شاحنات تغلق الطرق فى البرازيل



شلل الحياة فى البرازيل



شلل الطرق الرئيسية فى البرازيل



غلق طرق رئيسية فى البرازيل بالشاحنات



قوات الأمن تحاول فتح الطريق



قوات الشرطة البرازيلية تسعى لفض اعتصام سائقى الشاحنات