صحيفة: مسئولون سابقون بإدارة أوباما يترشحون لمناصب بمجلس النواب الأمريكى

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ذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية ، اليوم الأحد ، أنّ العشرات من مسؤولى إدارة أوباما السابقين يترشّحون لمناصب فى مجلس النواب الأمريكى هذا العام لمعارضة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وسياساته.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن ما لا يقل عن 64 من العاملين السابقين فى إدارة اوباما يتنافسون لشغل مناصب فى الانتخابات الاتحادية أو المحلية هذا العام.

وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع هذا العدد ، ولا يزال يتعين على بعض الولايات إجراء انتخابات تمهيدية ، ما يتيح الفرصة لعدد أكبر من الموظفين السابقين للإعلان عن حملاتهم.

وتابعت "ذا هيل" أن هناك ما لا يقل عن 28 من هؤلاء المسئولين من إدارة أوباما يتقدمون إلى مجلس النواب ، وفقا لما ذكرته شبكة "ان بى سى نيوز"، التى قالت إن خمسة فازوا بالانتخابات التمهيدية حتى الآن وخسر واحد.