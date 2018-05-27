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صحيفة: بيونج يانج لم تتوقع معونة اقتصادية من واشنطن مقابل نزع السلاح النووى

الأحد، 27 مايو 2018 11:12 ص
صحيفة: بيونج يانج لم تتوقع معونة اقتصادية من واشنطن مقابل نزع السلاح النووى زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون
بيونج يانج (أ ش أ)
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أعربت كوريا الشمالية عن غضبها إزاء التقارير الأمريكية التى أفادت بأن بيونج يانج تسعى إلى الحصول على مساعدات اقتصادية من واشنطن مقابل نزع السلاح النووى.

وقالت صحيفة (رودونج سينمون) الرسمية التابعة للحزب الحاكم فى كوريا الشمالية اليوم الأحد، إن شبكات فوكس نيوز وسى بى إس وسى أن إن الأمريكية "وصلت وقاحتها إلى حد التصريح بهراء مفاده أنه فى حالة تلبية كوريا الشمالية لمتطلبات الولايات المتحدة، يمكن أن يحظى الشطر الشمالى بمعونة اقتصادية غير حكومية واسعة النطاق".

وأضافت الصحيفة، وفقا لما اوردته وكالة الانباء المركزية الكورية الشمالية، أن "وسائل الإعلام الأمريكية لا تزال تعمل على تكوين رأى عام بأن كوريا الشمالية ستأتى لطاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة على أمل الحصول على معونة اقتصادية".

ومضت الصحيفة تقول: "لا يمكننا سوى توضيح الحقيقة. الولايات المتحدة هى من طالبت أولًا بإجراء محادثات كورية شمالية-أمريكية".وتابعت الصحيفة "فيما يتعلق بالمعونة الاقتصادية، فإن كوريا الشمالية لم تتوقعها أبدا".

ولفتت الصحيفة إلى أن كل الفضل فى التغير الهائل الذى أدهش العالم فيما يخص العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة يرجع إلى مساعى الشطر الشمالى لإحلال السلام والاستقرار فى شبه الجزيرة الكورية والعالم.

وجاء تعليق الصحيفة وسط جهود دبلوماسية محمومة لإنقاذ القمة المقررة بين الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج-أون، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدما أشار ترامب إلى إلغاء هذه القمة التى ستعقد فى 12 يونيو المقبل فى سنغافورة، إلا أنه عاد بعد ذلك ليعلن أن القمة ستعقد على النحو المخطط له.

 


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