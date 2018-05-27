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صحيفة إماراتية: إيران تفقد أذرعها الإرهابية مع اقتراب اليمن من التحرر التام

الأحد، 27 مايو 2018 09:18 ص
صحيفة إماراتية: إيران تفقد أذرعها الإرهابية مع اقتراب اليمن من التحرر التام القوات اليمنية ـ صورة أرشيفية
أبوظبى(أ ش أ)
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أكدت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية فى افتتاحيتها الصادرة اليوم الأحد، أن اليمن قاب قوسين أو أدنى من التحرر التام من قبضة عملاء إيران والتعافى من السرطان الحوثى، مشيرة إلى تقدم قوات التحالف العربى وقوات الشرعية والمقاومة وألوية العمالقة المؤيدة للشرعية نحو ميناء الحديدة الاستراتيجى ( شمال غربى اليمن ) ليكتمل بذلك تحرير الساحل الغربى اليمنى تماما.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "إيران تفقد أذرعها الإرهابية"، "إن الحوثيين فقدوا أهم معاقلهم فى ميناء الحديدة والذى كان يستخدم من جانب عملاء إيران فى تهديد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر وفى تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات".

وأضافت الصحيفة "إن الحوثيين فقدوا كل الأوراق التى كانوا يناورون بها فى جلسات المفاوضات السابقة والتى لم تؤت ثمارها، ولم يعد لدى العملاء ما يتفاوضون بشأنه فقد أصبح خمسة وثمانون فى المائة من مساحة اليمن حرة خالية من الشر الحوثى ومن التنظيمات الإرهابية الظهير الآخر لإيران فى المنطقة.. وهكذا فقدت إيران وما زالت تفقد بالتدريج كل أذرعها فى المنطقة العربية".

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها قائلة " إن ميليشيا الحوثى بلغت الهاوية وحزب نصر الله الإرهابى وداعش والقاعدة وغيرهم من الجماعات الإرهابية يتعرضون لحصار دولى خانق لأنشطتهم الإرهابية، بل أن إيران نفسها ليست فى موقف تحسد عليه بعد أن أصبح اتفاقها النووى مع الغرب فى مهب الريح".

 


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