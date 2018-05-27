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الأحد، 27 مايو 2018 10:43 م
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شاب يتسلق بيديه فقط واجهة عقار بباريس لإنقاذ طفل من موت محقق

الأحد، 27 مايو 2018 10:06 م
شاب يتسلق بيديه فقط واجهة عقار بباريس لإنقاذ طفل من موت محقق الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
باريس (أ ش أ)
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أبرزت وسائل الإعلام الفرنسية اليوم الأحد، قيام شاب بتسلق واجهة عقار بباريس بيديه فقط، لإنقاذ طفل عمره 4 سنوات معلق بشرفة فى الدور الرابع من الموت المحقق، حيث تم فيما بعد توقيف والده واحتجازه رهن التحقيق.

وأبرزت وسائل الإعلام فى مشهد مثير نجاح الشاب أمس السبت، فى تسلق العقار حتى وصل إلى الدور الرابع خلال ثلاثين ثانية، لإنقاذ الطفل الذى كان معلقا خارج شرفة منزله.

ونقلت تقارير إعلامية عن رجال الإطفاء قولهم إن الحظ أراد أن يتواجد هذا الشاب الشجاع الذى يتمتع بلياقة بدنية عالية فى موقع الحادث ليقدم على إنقاذ الطفل أمام المارة المذهولين من الموقف والذين قاموا بتصوير الواقعة ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم مشاهدتها أكثر من ثلاثة ملايين مرة اليوم.

وأوضحت أن الطفل كان فى حالة صدمة وتم نقله مع منقذه إلى المستشفى إلا أن حالتهما العامة جيدة.

 


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