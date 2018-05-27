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الأحد، 27 مايو 2018 04:35 م
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سلسلة انفجارات جديدة فى بركان كيلاويا بولاية هاواى الأمريكية

الأحد، 27 مايو 2018 03:13 م
سلسلة انفجارات جديدة فى بركان كيلاويا بولاية هاواى الأمريكية بركان كيلاويا
أ ش أ
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أعلن مرصد البراكين في ولاية هاواى الأمريكية عن وقوع سلسلة انفجارات جديدة في بركان كيلاويا.

وقال المرصد - وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية اليوم الأحد " إن الانفجارات أدت إلى قذف الرماد البركانى إلى نحو 11الف قدم ، ما يعادل 3 كليومترات " ، مشيرا إلى تناثر الغبار على التجمعات السكانى فى غرب الجزيرة .

يشار إلى أن الانفجارات الجديدة تعد أحدث زخات للرماد والسحب البركانية من كيلاويا خلال الأسبوع الرابع ، ما يعده خبراء الجيولوجيا أحد أكبر دورات الانفجار البركانى لكيلاويا في 100 عام .


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انفجارات




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