video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 10:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

زعيما الكوريتين يتفقان على تعزيز التعاون لإنجاح قمة 12 يونيو

الأحد، 27 مايو 2018 09:07 ص
زعيما الكوريتين يتفقان على تعزيز التعاون لإنجاح قمة 12 يونيو الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الأحد، إنه اتفق مع الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج-أون على تعزيز التعاون من أجل إنجاح قمة 12 يونيو بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكر الرئيس الكورى الجنوبى أنه اتفق مع كيم على أن سعى الكوريتين نحو نزع السلاح النووى وبناء نظام السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، لن يتوقف، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مون، صباح اليوم، فى القصر الرئاسى لشرح نتائج القمة بين الكوريتين التى جرت، أمس، فى دار الوحدة بالجانب الشمالى من قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين.

كما أعرب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الأحد، عن أمله فى أن يأتى الإعلان عن نهاية الحرب الكورية خلال القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة فى حال عُقدت بنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والتى يحتمل عقدها فى 12 يونيو المقبل.

وردا على سؤال عن إنشاء خط ساخن بين الكوريتين والولايات المتحدة، قال مون " إنه تم إنشاء الخط الساخن بين الكوريتين ويعتقد أن هناك حاجة لإنشاء خط ساخن بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، موضحا أنه يعتقد بأن إنشاء خط ساخن بين الكوريتين والولايات المتحدة يتطلب عقد القمة الثلاثية بين الدول الثلاث أولا، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفى عقده الرئيس مون، صباح اليوم، بالمكتب الرئاسى لشرح نتائج القمة بين الكوريتين التى جرت، أمس، فى الجانب الشمالى من قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين.

وذكر الرئيس الكورى الجنوبى أن الحكومة نقلت ما تمت مناقشته خلال القمة الثانية بين الكوريتين، إلى الجانب الأمريكى، موضحا أن كل الجهود التى يبذلها ليست من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين فقط، بل من أجل إنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأن الحكومة تتواصل وتتشاور بشكل وثيق مع كل من الجانبين الأمريكى والكورى الشمالى لإنجاح القمة.

وأشار إلى أنه يعتقد بأن القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لن تعقد إلا بعد التأكد من عزمهما على نزع السلاح النووى الكورى الشمالي، مؤكدا أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان محادثات العمل للقمة بينهما حاليا، الأمر الذى رأى أنه يظهر أن الولايات المتحدة تأكدت من عزم كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور..الرئيس الأمريكى: أتطلع للقاء زعيم كوريا الشمالية يوم 12 يونيو المقبل

صور.. رئيس كوريا الجنوبية: كيم أكد التزامه بلقاء ترامب لإنهاء تاريخا من المواجهة

زعيما الكوريتين

كوريا الشماليه

كوريا الجنوبيه

نزع السلاح النووى

بانمونجوم




لا تفوتك
المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة