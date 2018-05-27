زعيما الكوريتين يتفقان على تعزيز التعاون لإنجاح قمة 12 يونيو

سول (أ ش أ)

قال الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الأحد، إنه اتفق مع الزعيم الكورى الشمالى كيم يونج-أون على تعزيز التعاون من أجل إنجاح قمة 12 يونيو بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.

وذكر الرئيس الكورى الجنوبى أنه اتفق مع كيم على أن سعى الكوريتين نحو نزع السلاح النووى وبناء نظام السلام الدائم فى شبه الجزيرة الكورية، لن يتوقف، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده مون، صباح اليوم، فى القصر الرئاسى لشرح نتائج القمة بين الكوريتين التى جرت، أمس، فى دار الوحدة بالجانب الشمالى من قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين.

كما أعرب الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، اليوم الأحد، عن أمله فى أن يأتى الإعلان عن نهاية الحرب الكورية خلال القمة الثلاثية بين الكوريتين والولايات المتحدة فى حال عُقدت بنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، والتى يحتمل عقدها فى 12 يونيو المقبل.

وردا على سؤال عن إنشاء خط ساخن بين الكوريتين والولايات المتحدة، قال مون " إنه تم إنشاء الخط الساخن بين الكوريتين ويعتقد أن هناك حاجة لإنشاء خط ساخن بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، موضحا أنه يعتقد بأن إنشاء خط ساخن بين الكوريتين والولايات المتحدة يتطلب عقد القمة الثلاثية بين الدول الثلاث أولا، بحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأشارت الوكالة إلى أن هذه التصريحات جاءت خلال مؤتمر صحفى عقده الرئيس مون، صباح اليوم، بالمكتب الرئاسى لشرح نتائج القمة بين الكوريتين التى جرت، أمس، فى الجانب الشمالى من قرية الهدنة "بانمونجوم" الحدودية بين الكوريتين.

وذكر الرئيس الكورى الجنوبى أن الحكومة نقلت ما تمت مناقشته خلال القمة الثانية بين الكوريتين، إلى الجانب الأمريكى، موضحا أن كل الجهود التى يبذلها ليست من أجل تحسين العلاقات بين الكوريتين فقط، بل من أجل إنجاح القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وأن الحكومة تتواصل وتتشاور بشكل وثيق مع كل من الجانبين الأمريكى والكورى الشمالى لإنجاح القمة.

وأشار إلى أنه يعتقد بأن القمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة لن تعقد إلا بعد التأكد من عزمهما على نزع السلاح النووى الكورى الشمالي، مؤكدا أن كوريا الشمالية والولايات المتحدة تجريان محادثات العمل للقمة بينهما حاليا، الأمر الذى رأى أنه يظهر أن الولايات المتحدة تأكدت من عزم كوريا الشمالية على نزع السلاح النووي.