رئيس وزراء باكستان: نتمنى التوصل لإتفاق غدا بشأن إسم المرشح لرئاسة الحكومة

اسلام آباد (أ ش أ)

أعرب شهيد خاقان عباسى رئيس وزراء باكستان عن أمله فى التوصل الى اتفاق بحلول يوم غد الإثنين بشأن إسم المرشح لتولى منصب رئيس الحكومة الانتقالية القادمة فى باكستان.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية ، فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ، أن رئيس الوزراء عقد 5 لقاءات حتى الآن مع زعيم المعارضة خورشيد شاه ، غير أنها أخفقت جميعا فى الإتفاق على إسم المرشح لرئاسة الحكومة الإنتقالية والتى ستتولى السلطة بعد إنتهاء مهام الحكومة الحالية فى الحادى والثلاثين من شهر مايو المقبل.

وأعرب عباسى عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة بهذا الغرض ، مشيرا الى أنه من المتوقع إحالة الأمر الى لجنة برلمانية ، فاذا عجزت عن التوصل الى إتفاق بهذا الشأن فإن الأمر سوف يرفع الى لجنة الانتخابات الوطنية فى باكستان لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة.

وأشار الى أن الحكومة خفضت الضرائب بنسبة 50 فى المائة ، فيما وصف رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف ، الذى يحاكم فى إطار اتهامات بالفساد ، بأنه مستعد للسجن دفاعا عن مبادئه.

وكان الرئيس الباكستانى ممنون حسين قد صدق أمس السبت على إقتراح لجنة الإنتخابات الوطنية بإجراء الإنتخابات العامة فى البلاد فى الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل ، وذلك لإختيار أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 272 عضوا.