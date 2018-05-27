video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 12:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء باكستان: نتمنى التوصل لإتفاق غدا بشأن إسم المرشح لرئاسة الحكومة

الأحد، 27 مايو 2018 11:45 م
رئيس وزراء باكستان: نتمنى التوصل لإتفاق غدا بشأن إسم المرشح لرئاسة الحكومة شهيد خاقان عباسى رئيس وزراء باكستان
اسلام آباد (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعرب شهيد خاقان عباسى رئيس وزراء باكستان عن أمله فى التوصل الى اتفاق بحلول يوم غد الإثنين بشأن إسم المرشح لتولى منصب رئيس الحكومة الانتقالية القادمة فى باكستان.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية ، فى نشرتها الليلة باللغة الانجليزية ، أن رئيس الوزراء عقد 5 لقاءات حتى الآن مع زعيم المعارضة خورشيد شاه ، غير أنها أخفقت جميعا فى الإتفاق على إسم المرشح لرئاسة الحكومة الإنتقالية والتى ستتولى السلطة بعد إنتهاء مهام الحكومة الحالية فى الحادى والثلاثين من شهر مايو المقبل.

وأعرب عباسى عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق مع زعيم المعارضة بهذا الغرض ، مشيرا الى أنه من المتوقع إحالة الأمر الى لجنة برلمانية ، فاذا عجزت عن التوصل الى إتفاق بهذا الشأن فإن الأمر سوف يرفع الى لجنة الانتخابات الوطنية فى باكستان لاختيار المرشح لرئاسة الحكومة المؤقتة.

وأشار الى أن الحكومة خفضت الضرائب بنسبة 50 فى المائة ، فيما وصف رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف ، الذى يحاكم فى إطار اتهامات بالفساد ، بأنه مستعد للسجن دفاعا عن مبادئه.

وكان الرئيس الباكستانى ممنون حسين قد صدق أمس السبت على إقتراح لجنة الإنتخابات الوطنية بإجراء الإنتخابات العامة فى البلاد فى الخامس والعشرين من شهر يوليو المقبل ، وذلك لإختيار أعضاء الجمعية الوطنية المكونة من 272 عضوا.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. 4 قتلى فى تبادل لإطلاق النار جنوب غرب باكستان

باكستان تحدد 25 يوليو موعدا للانتخابات التشريعية

باكستان تسعى للحصول على شريان حياة اقتصادى بقروض صينية جديدة

باكستان

اخبار باكستان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم

رئيس وزراء باكستان




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة