video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 27 مايو 2018 01:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل ليست دولة عظمى.. وضرب إيران سيكون "مكلفا"

الأحد، 27 مايو 2018 12:32 م
رئيس الموساد الأسبق: إسرائيل ليست دولة عظمى.. وضرب إيران سيكون "مكلفا" شبتاى شافيت رئيس الموساد السابق
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلى (الموساد) الأسبق شبتاى شافيت أن إسرائيل ليست دولة عظمى ولا يمكنها أن تكون ثانى دولة بالعالم تستخدم السلاح النووى (بعد الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية)، مشددا على أن شن الجيش الإسرائيلى ضربة عسكرية استباقية لمنشآت نووية إيرانية يكون أمرا "مكلَّفا بدرجة محظورة".

وأبدى شافيت، فى مقابلة مطوّلة نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الأحد، معارضته لفكرة الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران دون وضع بديل آخر، رغم انتقاده فى السابق للاتفاق الذى وُقع فى 2015 بين إيران والدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) ويقضى برفع العقوبات عن طهران مقابل تقييد أنشطتها النووية.


ورأى المسئول الإسرائيلى السابق، والذى تولى رئاسة الموساد من عام 1989 وحتى 1996، أن تعديل الاتفاق النووى كان أفضل من إلغائه؛ "نظرا لصعوبة معاداة إيران"، فضلا عن أنه يعتقد أن تصاعد الصراع مع طهران وشن إسرائيل ضربة استباقية لمنشآت نووية إيرانية فى أى وضع، غير انه سيكون الحل الأخير، هو أمر مكلف "بدرجة كبيرة" بالنسبة لإسرائيل.


وأضاف شافيت: "نحب أن نعتقد حينما ننظر فى المرآة أننا قوى عظمى"، لكن اسرائيل ليست كذلك، و"لا يمكننا أن نكون ثانى بلد" فى العالم يستخدم السلاح النووى (بعد الولايات المتحدة فى الحرب العالمية الثانية عام 1945

).
وتابع:أنه يعارض فكرة شن ضربة استباقية لمنشآت إيرانية إلا فى حالة "اصبحنا فى وضع صعب. إنها اللحظة التى يكون هناك إجماع كامل فى المجتمع الاستخباراتى على أنهم (الإيرانيون) مستعدون لمهاجمتنا".

وقال إنه لا ينبغى مهاجمة إيران حتى إذا امتلكوا سلاحا نوويا طالما أنهم يحملونه فى إطار الردع دون السعى لاستخدامه، مضيفا: "نحن نعيش فى منطقة خطرة فى وضعية دمار محقق"، ورأى أن الحل هو فى ردع كل طرف عن استخدام أسلحته المدمرة.


وأضاف أنه فى حالة كان من الضرورى شن ضربات عسكرية ضد إيران، ينبغى أن "نفعل ما بوسعنا للحصول على شركاء.. فربما يمكن للولايات المتحدة ان تتصرف بنفسها أو تكون شريكا للتحرك معنا أو ان يكون هناك مزيج ما من العمل" العسكرى المشترك للجيشين الأمريكى والإسرائيلي.


وأشار إلى أن بعض أجزاء البرنامج النووى الإيرانى مخبأة على أعماق تحت الأرض ولا يمكن الوصول إليها وتدميرها باستخدام القنابل التى تمتلكها إسرائيل فى الوقت الحالى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الموساد يكشف عن ضابطة جندت عالما ألمانيا للتجسس على منظومة صواريخ مصر 1967

"صراع الأدمغة" خطوة جديدة بين الاحتلال والمقاومة بغزة..الاستخبارات الإسرائيلية تتمكن من تصفية عشرات من قادة القسام وسرايا القدس.. التكنولوجيا الحديثة ترجح كفة "الموساد" وقلة الخبرة أبرز تحديات الفصائل

نيويورك تايمز: جواسيس الموساد سرقوا وثائق نووية فى يناير الماضى من إيران

قنبلة إسرائيلية فى وجه طهران.. تفاصيل وثائق الموساد المسروقة حول برنامج إيران النووى.. نتنياهو يكشف مشروع "عماد" النووى السرى لطهران.. ويؤكد: تمتلك رؤوسا حربية تعادل 5 قنابل هيروشيما.. وردود أفعال دولية متباينة

السعودية توجه الاتهام إلى 11 إسرائيلى لتعاونهم مع الموساد والتجسس على الرياض

العربية: محكمة سعودية تبدأ محاكمة أردنيين اثنين للتجسس لصالح الموساد

إسرائيل

إيران

الموساد

نووى

سياسة




لا تفوتك
المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

ليلة بكت فيها "نجريج".. الحزن يخيم على مسقط رأس محمد صلاح بعد خروجه مصابا بنهائى أبطال أوروبا.. عم اللاعب: ليفربول خسر بعد خروجه.. وعمدة القرية: نتمنى شفاءه العاجل وقيادة هجوم الفراعنة فى المونديال

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

صور.. "أولياء من غير عدد".. أشهر 20 ضريحا فى محافظات مصر.. شد الرحال للتبرك بهم وطقوس خاصة فى شهر رمضان .. قصة بطولة السيدة حورية ببنى سويف.. وحكاية الرز باللبن والشيخ حسن بالفيوم.. والأمير ضرار بقنا للإنجاب

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

مواطن يقيم دعوى نشوز ضد زوجته بسبب حملها المتكرر وإنجاب 5 أطفال

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

وصفات طبيعية بزيت جوز الهند لترطيب وتنظيف البشرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة