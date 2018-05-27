خالد الهيل: لن يحدث اى تطور فى الوضع القطرى مالم تتغير العقلية الفاسدة

كتبت ريهام عبد الله

أكد خالد الهيل، زعيم المعارضة القطرية، أن المشكلة الرئيسية ليست الأزمة، وإنما المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر، مشددا على أنه لن يحدث أى تطور اذا لم تتغير هذه العقلية الفاسدة.

وقال الهيل في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر،: "تصريحات وزير الخارجية البحريني بعدم وجود بارقة أمل في صلح قريب تعكس الحقيقة المرة التي لا يقدر تنظيم الحمدين فهم أبعادها الجيوسياسية أو الاستراتيجية فالمشكلة الرئيسية ليست الأزمة، وإنما المعضلة في العقلية المؤسسية في قطر ولن يحدث أى تطور اذا لم تتغير هذه العقلية الفاسدة".