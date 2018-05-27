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تليجراف: الخطوط القطرية ربما تجبر على طلب مساعدة حكومية لإنقاذها ماليا

الأحد، 27 مايو 2018 11:02 ص
تليجراف: الخطوط القطرية ربما تجبر على طلب مساعدة حكومية لإنقاذها ماليا الخطوط الجوية القطرية
كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "صنداى تليجراف" البريطانية، إن مقاطعة الرباعى العربى لقطر "ربما تجبر الخطوط الجوية القطرية على طلب مساعدة الحكومة لإنقاذها ماليا".
 
 
وأوضح التقرير الذى كتبه موفد الصحيفة إلى الدوحة جاك تورانس، ونشر على الصفحة الأولى فى الملحق الاقتصادى ونشر موقع "بى بى سى عربى" أجزاء منه، إن أكبر الباكر الرئيس التنفيذى لشركة الخطوط الجوية القطرية منذ 1997، أقر بأن الشركة قد تجبر على طلب الإنقاذ المالى من الحكومة إذا تواصلت المقاطعة.
 
 
وأوضح الباكر أن طلب الإنقاذ المالى "ما زال بعيدا زمنيا نوعا ما"، لكن من المحتمل أن تحتاج الشركة إلى السعى للحصول على دعم مالى من الحكومة إذا تواصلت العقوبات لفترة طويلة، بحسب بى بى سى. 
 
 
وأضاف "لا نحتاجها فى اللحظة الراهنة، ولكن إذا استمر هذا الوضع، فأنا واثق أن الحكومة ستكون جاهزة لضخ رأسمال لأن الخطوط الجوية أداة مهمة للغاية للاقتصاد".
 
 
وقالت الصحيفة، إن الخطوط القطرية عانت فى أعقاب قطع السعودية ودولة الإمارات والبحرين، فضلا عن مصر، علاقاتها مع قطر.
 
 
وقد أجبرت الشركة على وقف رحلات طيرانها إلى نحو 19 دولة، وحلقت طائراتها فى مسارات جوية مكلفة أكثر لتجنب المرور بالمجال الجوى للبلدان المقاطعة.
 
 
وفى أبريل، كشف الباكر عن أن الشركة عانت من خسارة "جوهرية" العام الماضى.
 
 
ويضيف تقرير الصحيفة أن كفالة الإنقاذ الحكومى ستغضب بالتأكيد الشركات الأمريكية المنافسة لها، والتى تتهم الخطوط القطرية ومنافستها فى المنطقة بأنهن يتلقين دعما حكوميا.
 
 
تشير الصحيفة إلى أن الباكر شدد على وجود اختلاف كبير بين الاستثمار والمعونة الحكومية، مضيفا "بشكل مماثل، ليس لدينا الامتياز الذى تتمتع به شركات النقل الجوى عبر الأطلسى، فعندما يتعرضون لمشكلات يمكنهم تصفية دفاتر حساباتهم عبر الفصل الثانى أى إشهار الإفلاس. 
 
 

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