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تعطل موقع مديرية التعليم بالجيزة بسبب ضغط نتيجة الشهادة الإعدادية

الأحد، 27 مايو 2018 06:29 م
تعطل موقع مديرية التعليم بالجيزة بسبب ضغط نتيجة الشهادة الإعدادية طلاب الإعدادية - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى
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توقف موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن العمل لأكثر من مرة، وكان من المقرر أن يعرض الموقع نتيجة الشهادة الإعدادية التى اعتمدها محافظ الجيزة اليوم.
 
وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الضغط على الموقع تسبب فى تعطله رغم أن المديرية خصصت لينكين للنتيجة، وجارى إصلاح العطل.
 
وكان اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية، بسبة نجاح 81.99% ، وحصل 71 طالبا على الدرجات النهائية.
 
يذكر أن عدد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة 141 ألف طالب وطالبة، وأدوا الامتحانات داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة.
 

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التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

آلاء وليد

العطل ؟

العطل ده هياخد قد ايه على ما يتصلح ؟ يعني هتظهر النهاردة وللا بكرا

عدد الردود 0

بواسطة:

عمرو

طب مترفعوا انتوا النتيجه على الموقع بتاعكوا زى الترم الاول

ارفعوا انتوا النتيجه

عدد الردود 0

بواسطة:

روان جمال محمد رفعت

النتيجه الاعداديه

رقم الجلوس 202020

عدد الردود 0

بواسطة:

البدري

كدابين

ليه الكدب اللينكات لم تعمل

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