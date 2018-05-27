تعطل موقع مديرية التعليم بالجيزة بسبب ضغط نتيجة الشهادة الإعدادية

كتب سيد الخلفاوى

توقف موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، عن العمل لأكثر من مرة، وكان من المقرر أن يعرض الموقع نتيجة الشهادة الإعدادية التى اعتمدها محافظ الجيزة اليوم.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن الضغط على الموقع تسبب فى تعطله رغم أن المديرية خصصت لينكين للنتيجة، وجارى إصلاح العطل.

وكان اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، اعتمد اليوم نتيجة الشهادة الإعدادية، بسبة نجاح 81.99% ، وحصل 71 طالبا على الدرجات النهائية.

يذكر أن عدد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالجيزة 141 ألف طالب وطالبة، وأدوا الامتحانات داخل 582 لجنة على مستوى المحافظة.