تدمير 4 مقرات لتنظيم داعش وإبطال 11 عبوة ناسفة بالعراق

بغداد (أ ش أ)

أعلنت قيادة عمليات ديالى، اليوم الأحد، تدمير 4 مقرات لتنظيم داعش وضبط مخزن للمتفجرات وإبطال 11 عبوة ناسفة"، على الحدود مع محافظة صلاح الدين بالعراق.

وقال قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوى ،فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية،إن "قطاعات أمنية مشتركة مدعومة بغطاء طيران الجيش بدأت عمليتها الأمنية " الصفحة الثانية " لتعقب خلايا داعش فى المناطق الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين فى المطيبيجة والميتة والسبيعات والحاوي"، ما أسفر عن تدمير 4 مقرات للتنظيم علاوة على مخزن من المتفجرات وإبطال 11 عبوة ناسفة.وشدد العزاوى على أن العملية مستمرة فى تحقيق الأهداف المرسومة لها.

وكانت عمليات ديالى قد أعلنت، السبت، الإنتهاء من تنفيذ الصفحة الأولى لعملية عسكرية واسعة النطاق لتعقب "داعش" على الحدود الفاصلة بين المحافظة وصلاح الدين.