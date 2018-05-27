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تأخر الرحلات الجوية فى مطار ستانستد البريطانى بسبب صاعقة برق

الأحد، 27 مايو 2018 10:53 ص
تأخر الرحلات الجوية فى مطار ستانستد البريطانى بسبب صاعقة برق صاعقة برق ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
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أعلن مطار ستانستد البريطانى اليوم الأحد، تأخر رحلاته الجوية بعدما ضربت صاعقة نظام تزويد الطائرات بالوقود.

وذكر بيان للمتحدث باسم مطار ستانستد نُشر عبر (تويتر) - أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الانجليزية - أن "نظام تزويد الطائرات بالوقود لم يكن متاحا لفترة من الزمن هذا الصباح بسبب صاعقة برق حدثت فى وقت سابق".

وأضاف البيان أن المهندسين تمكنوا من استعادة تشغيل النظام، ومع ذلك قد تتعرض الرحلات الجوية إلى تغيير مسارها أو التأخير أو الإلغاء.

 


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بريطانيا

صاعقه برق

مطار ستانستد البريطانى




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