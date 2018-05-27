تأخر الرحلات الجوية فى مطار ستانستد البريطانى بسبب صاعقة برق

لندن (أ ش أ)

أعلن مطار ستانستد البريطانى اليوم الأحد، تأخر رحلاته الجوية بعدما ضربت صاعقة نظام تزويد الطائرات بالوقود.

وذكر بيان للمتحدث باسم مطار ستانستد نُشر عبر (تويتر) - أوردته قناة (سكاى نيوز) البريطانية الناطقة باللغة الانجليزية - أن "نظام تزويد الطائرات بالوقود لم يكن متاحا لفترة من الزمن هذا الصباح بسبب صاعقة برق حدثت فى وقت سابق".

وأضاف البيان أن المهندسين تمكنوا من استعادة تشغيل النظام، ومع ذلك قد تتعرض الرحلات الجوية إلى تغيير مسارها أو التأخير أو الإلغاء.