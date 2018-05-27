video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 28 مايو 2018 12:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بنك إسرائيل المركزى: 50% من الإسرائيليين يعيشون تحت عبء "الديون"

الأحد، 27 مايو 2018 10:58 م
بنك إسرائيل المركزى: 50% من الإسرائيليين يعيشون تحت عبء "الديون" الديون تعصف بالإسرائيليين
كتب – محمود محيى
إضافة تعليق

اظهر مسح للبنك المركزى الإسرائيلى، أن أكثر من 47% من الأسر الإسرائيلية، تقترض الأموال سواء من البنوك أو من مصادر أخرى، من أجل تدبير لوازم الحياة .

 

وتبين من خلال المسح الذى نشرته هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن هناك فروقات ما بين الوسطين العربى واليهودى، ويشكل أصحاب قروض الرهن العقارى 8% من الوسط العربى و 32% من الوسط اليهودى، أما أصحاب القروض الاستهلاكيّة فيشكلون 40% من الأسر العربية، مقارنة مع 29% من تلك اليهوديّة .

 

وأوضح البنك المركزى الإسرائيلى، أن النسبة العالية للقروض الاستهلاكيّة فى الوسط العربى ترجع إلى صعوبة رهن العقارات التى يملكونها ويتيح المسح بخصوص الأسر الذى تجريه دائرة الاحصاء المركزيّة تحليل خصائص الأسر التى تأخذ قروض إلى جانب المعلومات حول القروض يتضمن المسح معلومات حول دخل وحجم الأسر ومتوسط سنوات التعليم فيها. 

 

وكشف المسح أيضا، أنّ المقترضين الذين أخذوا قرضا من مصادر خارجيّة غير البنوك مثل شركات التأمين وشركات بطاقات الائتمان والمؤسّسات الخاصّة وغيرها، لديهم مخاطر ائتمانيّة أعلى بكثير من المقترضين الذين أخذوا قروضا من البنوك، ومن المحتمل أنّهم توجّهوا لهذه المصادر لأنّ الجهاز المصرفى رفض منحهم الائتمان.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قطر وإسرائيل تاريخ من الخيانة.. الإمارة تفتح أبوابها لحفيد موشيه ديان بعد أيام من نقل سفارة واشنطن من تل أبيب للقدس.. رحلات طيران وزيارات متبادلة بين مسئوليها.. والدوحة تساهم ببناء المستوطنات وتستضيف إسرائيليين

صور.. إسرائيل تعتم على جرائمها بتنظيم كرنفال رياضى بمشاركة ميسى.. نجم برشلونة يزور الأراضى المحتلة بعد أيام من نقل السفارة الأمريكية للقدس.. مباراة ودية فى الذكرى 70 للنكسة.. و620 ألف دولار تكلفة تأمين البرغوث

"درع الشمال" خطة إسرائيل الصاروخية لمواجهة الهجمات حال اندلاع الحرب.. البرنامج يتكلف 1.5 مليار دولار لتأمين 300 مستوطنة.. بناء 200 ألف موقع محصن و550 ملجأ.. وخلاف داخل حكومة نتانياهو بسبب ارتفاع التكلفة

اسرائيل

اخبار اسرائيل

الاسرائيليين

الديون

الاقتصاد الاسرائيلى

البنوك




لا تفوتك
الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

الصحة تحذر من تناول أدوية الشرب بأنواعها بعد فتحها بــ 6 أشهر

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

المنتخب: فترة العلاج بإنجلترا تحدد موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر الفراعنة

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

5 أسئلة شائكة بالزمالك تنتظر الإجابة فى رمضان.. هل يستمر خالد جلال مديرا فنيا.. ما موقف المعارين.. من سينضم بالصيف.. كم لاعب سيرحل.. كيف تنتهى أزمة قائمة الـ25 لاعبا

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

إصابة محمد صلاح وتتويج ريال مدريد بلقب دورى أبطال أوروبا حديث العالم.. الصحافة الإنجليزية: خروج الفرعون المصرى وأخطاء حارس ليفربول وراء الهزيمة.. والإعلام الإسبانى يحتفل بالملكى الذى لا يقهر

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

ننفرد بنشر صور معبر رفح البرى عقب تطويره من جانب السلطات المصرية

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

صور..ولايتا فلوريدا ومسيسبى الأمريكيتان تعلنان الطوارئ بسبب العاصفة ألبرتو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة