بنك إسرائيل المركزى: 50% من الإسرائيليين يعيشون تحت عبء "الديون"

كتب – محمود محيى

اظهر مسح للبنك المركزى الإسرائيلى، أن أكثر من 47% من الأسر الإسرائيلية، تقترض الأموال سواء من البنوك أو من مصادر أخرى، من أجل تدبير لوازم الحياة .

وتبين من خلال المسح الذى نشرته هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن هناك فروقات ما بين الوسطين العربى واليهودى، ويشكل أصحاب قروض الرهن العقارى 8% من الوسط العربى و 32% من الوسط اليهودى، أما أصحاب القروض الاستهلاكيّة فيشكلون 40% من الأسر العربية، مقارنة مع 29% من تلك اليهوديّة .

وأوضح البنك المركزى الإسرائيلى، أن النسبة العالية للقروض الاستهلاكيّة فى الوسط العربى ترجع إلى صعوبة رهن العقارات التى يملكونها ويتيح المسح بخصوص الأسر الذى تجريه دائرة الاحصاء المركزيّة تحليل خصائص الأسر التى تأخذ قروض إلى جانب المعلومات حول القروض يتضمن المسح معلومات حول دخل وحجم الأسر ومتوسط سنوات التعليم فيها.

وكشف المسح أيضا، أنّ المقترضين الذين أخذوا قرضا من مصادر خارجيّة غير البنوك مثل شركات التأمين وشركات بطاقات الائتمان والمؤسّسات الخاصّة وغيرها، لديهم مخاطر ائتمانيّة أعلى بكثير من المقترضين الذين أخذوا قروضا من البنوك، ومن المحتمل أنّهم توجّهوا لهذه المصادر لأنّ الجهاز المصرفى رفض منحهم الائتمان.